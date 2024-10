Forlì al top, sogna il primo posto solitario. Sfida al Tau. E il Ravenna è già a -4

Una trasferta che vale doppio. Domenica i biancorossi affrontano il viaggio in Toscana nel big match del girone D con la graduatoria che recita: Tau Altopascio 12, Forlì 10. Un match d’altissima classifica che, nell’eventualità della quarta vittoria consecutiva della squadra biancorossa, proietterebbe il Forlì in testa in splendida solitudine. È evidente che con le sole quattro giornate disputate finora i giudizi possano essere sovvertiti nel giro di qualche turno ma, se il buon giorno si vede dal mattino, per i tifosi del Forlì si possono fin d’ora dischiudere orizzonti di speranza.

La squadra di mister Alessandro Miramari sta già dimostrando di essere a buon punto. E i numeri lo confermano. Dopo il mezzo passo falso all’esordio nella gara casalinga con la Sammaurese, capace di strappare uno 0-0 allo stadio Morgagni, i galletti hanno ingranato le marce alte. Prima i due blitz sui terreni di gioco di United Riccione (1-2) e Zenith Prato (0-3), confermati alla grande con lo squillante 5-0 rifilato domenica scorsa al Corticella. La prevedibile prolificità offensiva della squadra, con 10 reti segnate, significa avere il reparto offensivo più produttivo del girone D, insieme proprio alla capolista Altopascio prossima rivale.

A questa caratteristica, però, si è aggiunta l’importante solidità del pacchetto difensivo. Che è il reparto, fin qui, più ermetico del campionato. L’unica rete subita dal Forlì è arrivata per di più all’87’ in casa dello United Riccione quando la squadra era in inferiorità numerica. Con 2 gol al passivo, alle spalle del Forlì, c’è il Lentigione, poi Cittadella Vis Modena, Piacenza, Pistoiese e Fiorenzuola che hanno subito 3 gol nei quattro match giocati.

Il test di altissima classifica di domenica prossima saprà un banco di prova sicuramente significativo. È vero che i toscani puntano a un campionato tranquillo, ma nella scorsa stagione avevano chiuso il girone E al quinto posto, per poi arrivare fino alla finale playoff persa col Grosseto. Stanno facendo certamente meglio delle altre cosiddette ‘grandi’, aspetto che conforta le speranze del Forlì di continuare a veleggiare nella parte più nobile della classifica.

La partenza delle rivali più accreditate per la promozione non è stata esattamente travolgente. Il Ravenna domenica scorsa ha subìto il secondo ko in casa della Pistoiese, e naviga già a -4 dal Forlì (6 punti in classifica). Un gradino più in alto la stessa Pistoiese e il Piacenza, che dopo la battuta d’arresto patita nel primo turno col Cittadella Vis Modena (2-1) domenica scorsa si è dovuto accontentare di un 1-1 col Lentigione. Oltre al Tau Altopascio stanno viaggiando oltre le previsioni lo stesso Cittadella e anche l’Imolese che, con 9 punti, viaggiano appaiate in terza posizione.