Forlì all’inseguimento, ma in salita. Rivali simili per la capolista Tau

Con lo sguardo rivolto verso l’alto. Dopo sei giornate di campionato le prime posizioni della graduatoria della classifica del girone D di quarta serie recitano: Tau Altopascio punti 18; Forlì 13; Piacenza, Pistoiese, Sasso Marconi 11; più distanziato, a quota 9, il Ravenna rilanciato dal biltz di domenica in casa dell’Imolese (0-1). Con ventotto turni ancora da giocare, un intero campionato in pratica, può sembrare prematuro stilare tabelle, ma considerata la folle andatura della capolista toscana c’è il rischio che le distanze diventino importanti e quindi fare due conti può essere utile.

Il Tau Altopascio, infatti, è stato capace finora di un percorso ‘nettissimo’ fatto appunto di 6 vittorie e, gettando uno sguardo al più imminente calendario, rischia di non fermarsi subito. Nel prossimo mese e mezzo di campionato, i galletti avranno comunque la possibilità di rosicchiare qualche punticino agli scatenati avversari, ma il turno in arrivo non s’annuncia favorevolissimo. Merlonghi & Co., infatti, sabato dovranno cercare di portare a casa il massimo dal terreno di gioco della Cittadella Vis Modena, acquattata a metà classifica con 9 punti. A conforto dei propositi di rimonta dei biancorossi le due sconfitte casalinghe, su tre partite, dei modenesi, imbattuti viceversa in trasferta. Ventiquattr’ore dopo il Tau Altopascio farà visita alla finora non irresistibile Sammaurese, con un pronostico che, almeno sulla carta, vede i cesenati (penultimi con tre punti), sfavoriti. Venderanno però come sempre cara la pelle e si vedrà.

Sino alla fine di novembre il programma degli impegni delle due battistrada del gruppo D diventerà poi sostanzialmente equilibrato. La squadra di mister Alessandro Miramari, partendo dal turno infrasettimanale di mercoledì della settimana prossima, 23 ottobre, se la vedrà in casa con Lentigione, Prato e Sasso Marconi, in alternanza con la non proibitiva trasferta nella tana del Progresso e col breve, ma sentito, viaggio allo stadio Benelli del Ravenna.

Sull’altra sponda il Tau Altopascio, allenato da Simone Venturi, dopo la citata gara di questo fine settimana, riceverà nell’ordine Fiorenzuola, Lentigione e Prato, mentre viaggerà per le gare con due rivali che attendono prima anche i galletti, cioè Cittadella Vis Modena e Progresso. Un calendario intrecciato quello di Forlì e Tau Altopascio, nel quale i biancorossi dovranno cercare di incamerare un bottino importante per cercare di approfittare di qualche, eventuale, passo falso dei rivali, da cui sono stati sconfitti imemritatamente 2-1 a inizio ottobre.

Nel contempo le due lunghezze di vantaggio che i galletti vantano sul terzetto composto dalle quotate Piacenza e Pistoiese e dal sorprendente Sasso Marconi suggeriscono di tenere d’occhio anche lo specchietto retrovisore. Diversi gli incroci che vedranno affrontarsi le big partendo dal match.clou domenica tra Ravenna e Piacenza.