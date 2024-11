Forlì, attento alla sorpresa Sasso Marconi. E in trasferta è ancora più pericoloso

Domani per il Forlì di mister Miramari, che tornerà in panchina dopo aver scontato quattro giornate di squalifica, l’imperativo è quello di tornare a far bottino pieno per approfittare del momento no della capolista Tau Altopascio (in casa col Prato) e tenere il passo del lanciatissimo Ravenna (in trasferta in casa del Corticella). Domani pomeriggio, alle 14.30, il Forlì attende la visita del Sasso Marconi, matricola terribile del girone D, che dopo undici turni di campionato, veleggia in quinta posizione, appaiata a Imolese e Pistoiese, con ben 19 punti: appena due lunghezze sotto ai galletti.

La squadra bolognese è tornata in serie D dopo due anni, grazie alla netta vittoria della scorsa stagione nel girone B del campionato d’Eccellenza. Un torneo vinto alla grande e chiuso con 77 punti, 6 in più del Granamica secondo. Sulla panchina della squadra gialloblù siede, da inizio stagione, il 33enne Ivan Pedrelli, ex difensore di Bologna e Verona in serie B, promosso direttamente dalla formazione Juniores. Schiera la squadra col classico modulo 4-3-3. Ottimo il rendimento del Sasso Marconi lontano da casa: nei sei match disputati in questa prima parte di campionato, ha centrato tre successi tra i quali quello, alla quinta giornata, sul Ravenna (1-2). Gli altri blitz messi a segno in casa di Progresso (1-3) e San Marino (0-1). Un cammino che comprende anche i preziosi pareggi sugli ostici terreni di gioco di Piacenza (1-1) e Lentigione (1-1) a fronte dell’unico ko patito in Toscana in casa del Tuttocuoio (1-0). Più magro il bottino dei bolognesi in casa con solo due vittorie.

A dimostrazione del gioco corale dei bolognesi, che vantano una delle rose più giovani del campionato, sono i dieci marcatori diversi che hanno messo a segno le 15 realizzazioni nel campionato in corso. La settimana scorsa il Sasso Marconi ha diviso la posta nel partita casalinga con l’Imolese terminata sull’1-1.

Il Sasso Marconi, fondato nel 1924, ha condiviso cinque stagioni con il Forlì: i primi due in Eccellenza, durante la rifondazione biancorossa, nel 2008-09 e 2009-10, ai quali hanno fatto seguito tre campionati di serie D fino al 2017-18. Nei dieci precedenti, per i biancorossi cinque successi e un pareggio.

Per il delicato match di domani Alessandro Miramari potrà di nuovo contare sull’attaccante esterno Davide Macrì al rientro dopo aver scontato la squalifica di tre giornate, mentre il reparto offensivo sarà orfano di Mario Merlonghi ancora in bacino di carenaggio. In mezzo al campo affiancherà Gaiola, Menarini e Campagna a causa dell’infortunio che Rossi ha riportato a Ravenna. Intanto la società ha tesserato il portiere Edoardo Colombo, classe 2001 che da qualche settimana si allenava coi galletti a Santa Maria Nuova, estremo difensore della nazionale sammarinese impegnata in Nations League, ieri con Gibilterra e lunedì col Liechtenstein. Colombo, in passato, ha vestito le maglie di Torres, Legnago, Fermana, Arezzo, Cavese, Rimini e Arezzo collezionando 103 presenze tra serie C e serie D.