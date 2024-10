Forlì, attento domani alla matricola. La Cittadella Vis Modena ‘punge’

Una sfida da prendere con le molle per continuare a volare ad alta quota. Domani alle 15 il Forlì affronta in trasferta la Cittadella Vis Modena al campo sportivo Allegretti, in erba, nella frazione di San Damaso. La squadra modenese milita per la prima volta nella sua storia in serie D dopo aver vinto il girone A di Eccellenza. Un successo concretizzato con la bellezza di 84 punti in 34 match, con sole tre sconfitte. Sulla panchina della società biancoblù è stato confermato Francesco Salmi, che abitualmente adotta lo schema 4-3-1-2. Salmi negli anni passati ha allenato Fiorenzuola, Lentigione e Progresso.

Nella scorsa estate la società modenese ha messo a segno due colpi altisonanti rinforzando il reparto offensivo con l’arrivo di due bocche da fuoco con le polveri asciuttissime: dal Lentigione, infatti, è arrivato il 31enne Alberto Formato, 121 reti in carriera, 36 delle quali negli ultimi due campionati con la maglia del Lentigione; a completare l’attacco poi, anche se domani non ci sarà per squalifica (ben 3 turni per lui) l’espertissimo Marco Guidone, trentotto primavere portate a spasso con disinvoltura e un cospicuo pedigree di 156 reti realizzate in una lunga carriera nelle vesti di un pericolosissimo spauracchio dei portieri della serie C. In serie D i suoi più recenti campionati giocati col Ravenna e impreziositi da 32 gol.

La clamorosa pericolosità della coppia di attaccanti è stata confermata in questo primo scorcio di stagione nella quale Formato e Guidone hanno messo a segno tutte le 8 reti segnate dai modenesi, con 4 centri a testa. E la Cittadella Vis Modena così viaggia nel bel mezzo della classifica con 9 punti, dei quali solo tre conquistati in casa grazie al successo riportato al primo turno sul Piacenza (2-1) a fronte di due ko con Imolese (0-1) e San Marino (3-4). Molto migliore il rendimento fuori casa coi blitz contro Pistoiese (1-2) ed United Riccione (0-1).

Il club modenese, che ha nello stemma il disegno stilizzato delle mura della vecchia cittadella fortificata di Modena, è stato fondato nel 1968 e prima del successo della scorsa stagione ha scalato la piramide delle categorie del calcio vincendo la Prima Categoria nel 2013-14, poi la Promozione subito nel 2014-15.

Forlì e Cittadella Vis Modena si trovano a disputare domani il primo incontro diretto della loro storia. Nel campionato 1994-95 i galletti avevano incrociato i tacchetti col quasi omonimo Cittadella: il club di Padova che, poi, è salito sino alla serie B dove ancora milita.

La partita di domani si gioca con ventiquattro ore d’anticipo sul match della capolista Tau Altopascio, che domenica sarà impegnata in casa della pericolante Sammaurese. Per il delicato impegno di Modena mister Alessandro Miramari non potrà contare sugli ormai lungodegenti Francesco Lupatelli, afflitto da una noiosa tendinopatia, e Daniel Barbatosta, out per un ematoma a una coscia.