Forlì, bella chance ma pure insidie. Il Tuttocuoio in casa si fa rispettare

Continuare a rincorrere la vetta dopo il rinfrancante 3-1 al Sasso Marconi di una settimana fa. Domani il Forlì affronta la trasferta a Ponte a Egola sul campo del Tuttocuoio, il club di San Miniato. Per i galletti, terzi con 24 punti, si tratta di una ghiotta occasione per accorciare le distanze nelle alte sfere della graduatoria considerato lo scontro diretto che, in contemporanea, andrà in scena al Benelli tra il lanciatissimo Ravenna, secondo a quota 25, e la capolista Tau Altopascio, prima con 28 punti ma in fase declinante.

Il match di domani è al cospetto di una squadra che viaggia con un percorso altalenante, ma positivo, nel centro della classifica con 17 punti. L’undici toscano è allenato, da metà dello scorso campionato, da Aldo Firicano, confermato sulla panchina del club neroverde dopo il successo dell’anno scorso nel campionato d’Eccellenza. L’ex difensore di Fiorentina e Cagliari è una vecchia conoscenza dei tifosi biancorossi: allenò il Forlì nell’infausta seconda parte della stagione 2014-15 che si concluse con la retrocessione in serie D dopo i playout persi con la Pro Piacenza.

Il 3-5-2 con cui Firicano schiera la squadra finora ha dato ottimi frutti nelle sfide interne: il Tuttocuoio infatti in casa è imbattuto e ha raccolto 11 punti frutto di tre vittorie e due pareggi. Non particolarmente efficace il reparto avanzato, autore di 10 reti di cui 4 del centravanti Gabriele Massaro, classe 2002, prelevato la scorsa estate dalla Pianese. Al suo fianco il ventunenne Filippo Di Natale, ancora a digiuno di gol e figlio d’arte di Antonio, ex affilatissima punta dell’Udinese (209 reti in serie A e 11 con la nazionale azzurra). Solida però la difesa, battuta 14 volte.

Il Tuttocuoio è reduce dalla seconda sconfitta stagionale, subita domenica in casa dello Zenith Prato (3-1). L’altro ko alla prima giornata (1-0) in casa del Lentigione. Fondato nel 1957 il Tuttocuoio ha giocato quattro campionati di serie C tra il 2013 e il 2017, uno dei quali con l’ex attaccante di Livorno e Torino Cristiano Lucarelli in panchina assieme al forlivese Richard Vanigli, suo viceallenatore.

Nella storia dei match tra Forlì e Tuttocuoio, il primo nel campionato 2011-12 vinto dal Forlì di Bardi 3-2 al Morgagni firmato da Evangelisti, Melandri e Petrascu. Nel 2014-15 le due squadre si sono affrontate in serie C, poi ancora quarta serie nel 2017-18 con un bilancio complessivo favorevole al Tuttocuoio impostosi 3 volte contro le 2 dei biancorissi (un pari chiude il conto).

Per l’importante trasferta di domani mister Miramari dovrà rinunciare a Merlonghi, ancora out per due settimane, oltre a Rossi, Masini, Barbatosta e Lupatelli. La lista degli assenti si è allungata coi forfait di Lilli, per uno stiramento a un tendine, e Saporetti, ferito al capo, entrambi usciti anzi tempo domenica scorsa. Il match sarà trasmesso in diretta, a cura della società biancorossa, sulla pagina Facebook del Forlì Calcio.