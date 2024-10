Forlì, brividi con il Lenz. Arriva almeno un punto

FORLì

1

LENTIGIONE

1

FORLI’ (3-4-3): Martelli; Mandrelli, Sbardella (15’ st Drudi), Saporetti, Visani (42’ pt Graziani); Campagna, Menarini, Gaiola (20’ st Rossi); Macrì (28’ st Petrelli), Merlonghi (15’ st Lilli), Farinelli. A disp.: Stella, Eleonori, Okitokandjo, Masini. All.: Miramari.

LENTIGIONE (4-3-2-1): Gasperini; Gobbo, Capiluppi (1’ st Lombardi), Nava, De Marco (23’ st Manzotti); Alessandrini (37’ st Cortesi), Sabba, Nappo; Pastore (23’ st Martini), Bocchialni (6’ st)Babbi); Battistello. A disp.: Delti, Masetti, Bonetti, Grieco. All.: Cassani.

Arbitro: Passarotti di Mantova.

Reti: 44’ pt Battistello, 32’ st Campagna.

Note - Espulso Miramari 39’ st per proteste. Ammoniti: Campagna, Gaiola, Drudi; Capiluppi, Nappo. Spettatori 400 circa. Angoli: 11-2. Recupero: 1’, 5’.

Un pareggio insoddisfacente per il Forlì contro un ostico Lentigione. In un match grigio come la giornata, i biancorossi riescono a scardinare un’unica volta l’organizzata difesa reggiana, sapientemente orchestrata da un Nava implacabile, e questo basta solo per raggranellare un punticino in rimonta.

Il ‘Lentz’ si dimostra l’osso duro previsto. con una tignosa difesa e velenosissimo in fase offensiva. Basti dire che nelle rare sortite gli uomini di mister Cassani mettono a segno la rete del vantaggio allo spirare del primo tempo, reclamano un solare rigore a inizio ripresa e centrano la traversa all’ultimo secondo del recupero. Il gioco biancorosso, invece, è troppo compassato e con un nervosissimo mister Miramari, espulso per la seconda volta in questo inizio d’anno.

Prima emozione al 4’, con la conclusione di Macrì sulla quale Gasperini è bravo a volare e mettere in angolo. Al 18’ la botta dalla lunga distanza di Menarini esce di un paio di metri e, al 25’, Merlonghi perde l’attimo fuggente vedendosi deviare in angolo la conclusione: sul calcio dalla bandierina è Macrì a concludere tra le braccia di Gasperini. Al 33’ ecco la più nitida palla gol per il Forlì: lo scambio volante tra Farinelli e Merlonghi, in fuga contro un solo avversario, non si concretizza e sulla ribattuta dei difensori ospiti Macrì è stoppato angolo.

Al 44’ il Lentigione colpisce al termine di un veloce contropiede con Battistello che non lascia scampo a Martelli: rasoiata sul palo lontano, 0-1. La ripresa si apre, al 48’, con la botta di Gaiola non lontano dai pali. Al 51’ Pastore in fuga solitaria viene steso in piena area da Sbardella con l’arbitro che lascia correre, tra le veementi proteste dei giocatori del Lentigione. Al 56’ Merlonghi, di testa, non fa tremare Gasperini. Il match continua coi galletti a condurre un gioco che, però, non innesca mai le marce alte e non trova sbocchi.

Al 77’ però Farinelli, il più vivo degli avanti forlivesi, è preciso a centrare da sinistra e servire Campagna, bravo a spedire in porta la palla dell’1-1. Dopo l’espulsione di Miramari, a cui l’arbitro mostra prima il cartellino giallo poi quello rosso, gli ultimi minuti sono intensi.

Al 90’ Rossi cade in area non convincendo il direttore di gara, che applica comunque la compensazione; un paio di minuti dopo Lilli conclude centralmente da buona posizione. E al 95’ il Lentigione sfiora il colpaccio, su angolo, col colpo di testa di Lombardi che timbra la traversa. Resta un punto e la vetta rischia oggi di allontarsi.

Franco Pardolesi