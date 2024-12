Forlì Calcio: rivoluzione in attacco, arriva Michele Trombetta

Il Forlì Calcio continua a cambiare volto sul mercato, in vista della seconda parte di stagione. Ieri sera la società di viale Roma ha comunicato la risoluzione del contratto del 30enne attaccante olandese Stevy Okitokandjo, che sta trattando con un paio di società il nuovo ingaggio. I biancorossi hanno ringraziato il centravanti per l’impegno e la serietà dimostrata: ha collezionato 7 presenze segnando anche 4 reti. Termina così la favola biancorossa del bomber che nel corso della sua carriera ha disputato 4 partite nella Coppa Libertadores, l’equivalente della Champions League europea. Nel reparto d’attacco è già uscito Mario Merlonghi: le partenze preludono a un grande colpo in entrata, che secondo le voci dovrebbe essere annunciato oggi. Si tratta di Michele Trombetta.

Ad ogni modo, con la partenza di Okitokandjo sono cinque i giocatori che non fanno più parte della rosa della squadra capolista che, dopo il match in trasferta di Imola di domenica prossima, affronteranno il girone di ritorno. Gli altri sono il difensore Gabriele Masini, classe 1999 passato nelle fila della Sammaurese, il centrocampista Francesco Lupatelli (2003) ceduto all’FCR Forlì in Eccellenza, l’attaccante esterno Daniel Barbatosta (2004) approdato al Tropical Coriano capolista di Eccellenza e, come detto, il 36enne bomber Mario Merlonghi, anch’egli tornato alla Sammaurese con la sfida di portare alla salvezza la società cesenate. Un restyling della rosa che ha visto uscire vari giocatori con minutaaggio ridotto.

Sul fronte degli arrivi, come annunciato ieri, approderà allo stadio Morgagni Michele Trombetta, classico centravanti di potenza, pupillo di mister Alessandro Miramari che anno scorso lo ha allenato nel Corticella dove entrambi raggiunsero la finale dei playoff di serie D, grazie alle 15 realizzazioni col club bolognese (altre due non risultano perché segnate alla Pistoiese). Il 30enne attaccante che aveva iniziato la stagione in C con la Giana Erminio (8 presenze, 1 gol) sarà, stando alle indiscrezioni, a disposizione fin da domenica ad Imola.

Gli altri movimenti in entrata sono il portiere della nazionale sammarinese Edoardo Colombo, classe 2001, e il centrocampista offensivo Luca Lombardi (2002), nella scorsa stagione in forza al Pineto, in serie C. A gennaio dovrebbero arrivare un paio di under.

Franco Pardolesi