Forlì, chance in chiave playoff. Anche per il Victor è momento no

Per ripartire in ottica playoff. Domani alle 15, il Forlì ospita il Victor San Marino nella quarta tappa del tour de force che sta vedendo i galletti impegnati, senza successo, nelle cinque sfide consecutive con le altre squadre altolocate del girone D. Dopo le tre nette sconfitte con Corticella, Lentigione e Ravenna, la squadra di Mauro Antonioli scende in campo per impedire che la sequenza di big match non diventi una via Crucis. E, allo stesso tempo, per tornare a muovere la classifica verso i playoff.

A quattro partite dalla conclusione della regular season per i tre posti disponibili, oltre a quello occupato dalla perdente del duello tra Carpi e Ravenna, sono in ballo quattro squadre a strettissimo contatto: Forlì e Lentigione, appaiate a quota 52, seguite da Corticella e appunto Victor a 51. Quello di domani, per questo, si può considerare uno spareggio.

Il Victor San Marino, neo promosso e fondato nel 2021, ha viaggiato nei quartieri nobili del girone sin dall’inizio. Il suo score nelle partite fuori casa, dove ha messo assieme 25 punti, si equivale col rendimento dei match interni dove ha raccolto un punto in più (26). Lontano da casa, con otto blitz e un pari, i sammarinesi figurano al terzo posto preceduti dal Lentigione (28) e dalla capolista Carpi (25).

Sulla panchina biancazzurra c’è il confermato 35enne Stefano Cassani, che abitualmente schiera la squadra col modulo 5-3-2. Stefano è figlio di Davide, il celebre ex ciclista professionista ed ex ct della nazionale azzurra sulle due ruote.

Nel reparto avanzato dei titani, che con gli stessi 41 centri del Forlì occupa il quinto posto nel girone, la punta più prolifica è Nicholas D’Este (28 anni) con 10 gol, ma che non scende in campo dallo scorso dicembre a causa di un serio infortunio al ginocchio. Nei panni dell’ex sarà probabilmente in campo il giovane trequartista Edoardo Eleonori, classe 2004, non confermato nella rosa biancorossa dopo il buon campionato dello scorso anno in cui collezionò 27 gettoni e una rete.

I titani arrivano al Morgagni dopo l’1-1 domenica col Certaldo, risultato che ha confermato il loro momento d’appannamento dopo le sconfitte con Progresso (2-3) e Sammaurese (1-0). Il Victor San Marino ha raccolto l’eredità del San Marino che, fondato nel 1959, ha chiuso i battenti nel 2019 dopo aver disputato 16 campionati di serie C. Partendo dalla stagione 1967-68 Forlì e San Marino hanno incrociato le loro strade in 11 campionati, due di serie C e nove in quarta serie. Nei precedenti 23 match, compreso la gara dei playoff del 2015-16, il Forlì ha centrato nove vittorie con otto pareggi a fronte di sei sconfitte. Nell’incontro d’andata, l’unico precedente tra le due attuali società, il Forlì s’impose 1-3 grazie alla doppietta di Merlonghi e alla rete di Babbi, ai quali rispose Arlotti a fine gara.

Per la partita di domani mister Antonioli dovrà ancora fare a meno del centrocampista Amedeo Ballardini e del difensore Gianluca Maggioli.