Forlì, crescono le quotazioni di Antonioli. Così il bis in panchina è diventato possibile

Una telenovela che ancora non ha trovato soluzione. Dopo la conferma di Cristiano Protti, nel ruolo di responsabile tecnico della prima squadra biancorossa, la scelta dell’allenatore al quale affidare il compito di guidare i galletti per la stagione 2024-25 non è ancora stata presa. Diversi i nomi che circolano a tal proposito ma, a quanto trapela dagli uffici di viale Roma, ancora il fatidico dado non è stato tratto.

Escluso in partenza dalla corsa Stefano Protti, che il cugino Cristiano avrebbe visto di buon occhio dopo le tante proficue stagioni insieme alla Sammaurese, l’attenzione della società biancorossa si era puntata in un primo momento sul giovane Stefano Cassani: il mister che, alla guida del suo Victor San Marino, aveva soffiato ai galletti sul filo di lana il biglietto valido per i playoff (complice l’esclusione dal campionato della Pistoiese). Dopo una lunga chiacchierata con la società biancorossa, il tecnico ha però accettato le proposte dell’ex diesse del Forlì Sandro Cangini e andrà a Lentigione: manca solo l’ufficialità che arriverà il 1° luglio.

A quel punto, durante la scorsa settimana, aveva preso forza la candidatura di Alessandro Miramari: l’emergente tecnico del Corticella che, dopo la vittoria del campionato d’Eccellenza, ha portato il club felsineo per due volte consecutive ai playoff del girone D della quarta serie strappando 12 punti ai galletti nei quattro match disputati. L’allenatore bolognese, però, ha gentilmente declinato le avances del Forlì e, in questi giorni, sta valutando le offerte del Cjarlins Muzane, club del comune di Carlino, in provincia di Udine, recentemente retrocesso in Eccellenza dal girone C della serie D che vanta propositi particolarmente ambiziosi. Il club friulano sta valutando la possibilità di ripescaggio ma è intenzionato a tesserare l’allenatore bolognese anche nel caso contrario.

Su Miramari è spuntata nelle ultime ore anche l’attenzione della nuova proprietà del Ravenna che, a quanto pare, dopo il contestato secondo posto alle spalle del Carpi neopromosso in serie C, potrebbe cambiare la guida della prima squadra. In questi giorni, a tal proposito, l’esperto allenatore Massimo Gadda incontrerà i dirigenti della società e, nel caso di mancata fumata bianca, Miramari potrebbe entrare nel mirino del club giallorosso.

Così nel Forlì è tornata all’ordine del giorno la (ri)candidatura di Mauro Antonioli, ben visto dalla tifoseria dello stadio Morgagni dopo la buona stagione appena disputata da subentrante (guida i galletti dalla 4ª giornata d’andata). La società biancorossa in queste ore sta valutando di riproporre l’accoppiata formata da Cristiano Protti, dietro la scrivania, e Mauro Antonioli in panchina per il 2024-25. Entro la prossima settimana è attesa la decisone.