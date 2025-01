Forlì, insidie sulla via del riscatto. Il Corticella davanti è ‘appuntito’

Per ripartire sul campo del Corticella. Dopo la brutta sconfitta di domenica scorsa al Morgagni, stadio violato (per la prima volta in stagione) dalla Zenith Prato 2-3, il Forlì di mister Alessandro Miramari è chiamato al riscatto immediato nella sua gara da ex. L’impegno, sulla carta, non appare dei più severi, se si considerano i 24 punti che separano i galletti (45) dal club bolognese (21) impelagato nella pericolosa zona playout dopo la sconfitta 1-0 di domenica a San Marino.

Il Corticella è guidato quest’anno da mister Michele Nesi, in precedenza sulla panchina del Mezzolara sempre D. L’allenatore bolognese manda in campo la sua squadra alternando il 4-4-2 al 3-5-2. Il Corticella ha puntellato la classifica coi 13 punti incassati tra le mura amiche, frutto di 4 vittorie e 1 pareggio a fronte di 5 ko.

Nel recente mercato invernale la rosa dei bolognesi è stata innervata con l’arrivo del giovane attaccante spagnolo Bian Embalo, arrivato dalla serie B iberica in cui militava con l’Almeria, autore di una doppietta all’esordio nel recente successo 4-2 col Piacenza. Altri volti nuovi: la punta Daniel Bezziccheri, in arrivo dal Brindisi, e il centrocampista Nicola Mulattieri, dalla Fezzanese (girone E di serie D).

Domani, poi, sarà di nuovo in campo, dopo tre turni di squalifica, l’attaccante dalle polveri asciutte Matteo Rizzi, capocannoniere della squadra biancazzurra con 8 reti. Tra i pali il giovane Guido Mezzadri Majani (2007), che sostituirà l’esperto estremo difensore Malagoli, fuori dai giochi a causa di un serio infortunio che lo terrà out per tutto il resto della stagione.

In tribuna anche l’ex galletto Nico Manara, tre gol finora, acciaccato. Col Corticella, inoltre, il terzino forlivese, scuola Cesena, Giovanni Brighi, 18 gettoni e due reti nella stagione in corso, vicino al trasferimento in biancorosso la scorsa estate.

Tanti gli ex Corticella in campo col Forlì, partendo appunto dallo stesso mister Miramari che potrà utilizzare i vari Martelli, Menarini, Farinelli, Campagna e anche il bomber Michele Trombetta, che scalpita nell’attesa dell’esordio dal primo minuto dopo i tre ultimi match nei quali è subentrato a partita iniziata.

Nella gara d’andata il Forlì s’impose con un eloquente 5-0 grazie alla bella doppietta di Macrì e alle reti messe a segno da Merlonghi, Mandrelli e Petrelli (dal dischetto): è quella l’unica vittoria nei precedenti del Galletto col Corticella, che è in netto vantaggio grazie ai quattro successi, con Miramari sulla panchina emiliana, centrati nelle quattro sfide delle due stagioni precedenti, in cui i bolognesi centrarono i playoff.

Per la partita di domani Miramari avrà nuovamente a disposizione capitan Gaiola, che ha scontato un turno di squalifica. Completamente da ridisegnare la difesa, che probabilmente oltre allo squalificato Saporetti, farà registrare l’assenza di Sbardella, uscito malconcio dal match con la Zenith. Probabile che la coppia centrale sia composta da Drudi e Graziani.