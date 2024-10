Forlì, maxi squalifica a Miramari. Espulso per proteste: 4 giornate di stop

Mano pesante del Giudice Sportivo di serie D. Nel pomeriggio di ieri, infatti, la Lega Nazionale Dilettanti (Lnd) ha reso nota la squalifica dell’allenatore del Forlì Alessandro Miramari per quattro giornate di campionato. Lo stesso comunicato specifica la motivazione: "Per avere rivolto espressione irriguardosa all’indirizzo del direttore di gara".

L’episodio risale alla partita giocata dai biancorossi martedì allo stadio Morgagni col Lentigione, terminata sull’1-1. Al 39’ della ripresa Miramari protestava a seguito di un fallo subìto, non lontano dalla panchina biancorossa, dal forlivese Farinelli chiedendo un provvedimento disciplinare all’arbitro Francesco Passarotti di Mantova. Non ascoltato, l’allenatore afferrava il pallone scagliandolo a terra e finendo per vedersi poi sventolare il cartellino giallo e poi, pochi istanti dopo, quello rosso al protrarsi delle proteste.

Lo scorso 15 settembre Miramari era già stato espulso – sempre per proteste – da Andrea Barbatelli di Macerata, nella seconda giornata sul campo del Riccione United. In quell’occasione Miramari aveva riportato una giornata di sospensione, scontata nella gara in trasferta con la Zenith Prato vinta dai biancorossi per 0-3. Ma questa è ben più pesante: Miramari non potrà dirigere la squadra dalla panchina a partire dal match di domenica in casa del Progresso. Gli altri tre turni che lo vedranno in tribuna saranno il recupero di mercoledì 30 ottobre sul terreno di gioco della Cittadella Vis Modena, poi nella partita casalinga col Prato in programma domenica 3 novembre, per concludersi – al netto di una riduzione nei successivi gradi di giudizio – con la sentitissima trasferta, in programma domenica 10 novembre, allo stadio Benelli nel derbyssimo col Ravenna.

La società di viale Roma non ha emesso alcun comunicato ufficiale per commentare la squalifica. L’intenzione, in ogni caso, è quella di presentare un ricorso per ottenere la riduzione di almeno una giornata, o anche due. Il ricorso sarà presentato a titolo direttamente personale dallo stesso Miramari, ovviamente sostenuto dalla società. La motivazione divulgata, del resto, non fa comprendere l’eccezionalità della sanzione. La Lnd vuole tuttavia perseguire con fermezza chi protesta contro gli arbitri. Il Forlì aveva avuto rimostranze anche su un possibile fallo su Massimiliano Rossi in area di rigore, che poteva valere un tiro dal dischetto per i biancorossi. Che ora pagano prezzo doppio, perdendo il proprio l’allenatore.

Franco Pardolesi