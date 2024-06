Forlì, ora a Miramari il trequartista. A un passo l’arrivo di Farinelli

Il centrocampista offensivo Nicola Farinelli è vicinissimo all’approdo al Forlì. Classe 2001, originario di Ravenna, trequartista, è uno degli elementi fortemente voluti da mister Alessandro Miramari che, nella stagione da poco conclusa, ne ha fatto uno dei pilastri del Corticella dove è esploso mettendo a segno 7 reti nei 27 match disputati. A breve il diesse biancorosso Cristiano Protti dovrebbe chiudere la trattativa con la firma sul contratto.

Cresciuto nelle giovanili di Cesena e Bologna, coi rossoblù con la casacca della squadra Primavera, Farinelli ha esordito nei ‘grandi’ col Borgosesia, in serie D, nel campionato 2021-22, mettendo a segno 2 reti in 32 presenze. Nel campionato seguente (2022-23) il centrocampista ha messo assieme 12 gettoni, senza reti, nelle fila del Lentigione per poi consacrarsi a ottimi livelli, come detto, nel campionato scorso diventando una pedina fondamentale del Corticella del neo allenatore del Forlì. In totale sono 71, con l’aggiunta di 9 gol, le gare giocate in quarta serie dall’estroso giocatore offensivo.

In attesa dell’ufficializzazione, con questa trattativa in porto saliranno così a quattro i nuovi innesti messi a segno da Protti per la prossima stagione. In precedenza erano stati definiti il tesseramento dell’attaccante Davide Macrì, classe ’96, prelevato dal Follonica Gavorrano, e quelli dei centrocampisti Francesco Menarini (’97), anch’egli proveniente dal Corticella, e Francesco Campagna (2000), arrivato dalla Sammaurese.

Non ancora definita, invece, la trattativa per l’arrivo al Forlì del terzino sinistro Giovanni Brighi, classe 2006, che nella passata stagione ha collezionato 28 match, con 2 reti, con la formazione Primavera del Bologna. Nella trattativa per il difensore, forlivese cresciuto prima nel vivaio del Vecchiazzano e dei galletti, poi nella ‘cantera’ del Cesena che è proprietario del cartellino, si è inserito anche l’ambizioso Grosseto, che punta ai piani alti nel girone toscano della serie D.

Per dare forma intanto all’organico dei ‘senior’ per il prossimo campionato il diesse Protti sta scandagliando le possibilità offerte dal mercato, alla ricerca innanzitutto di un portiere che andrà a sostituire l’estremo Michele Pezzolato, che dovrebbe tornare alla Spal, di un difensore centrale, che nello scacchiere a disposizione di Miramari prenderà il posto di Shaqir Tafa (al quale sono interessati alcuni club di serie C) e di un nuovo attaccante da affiancare a bomber Mario Merlonghi.

Per la prossima stagione la società ha deciso che gli allenamenti inizieranno sull’erba dello stadio Morgagni per poi continuare, da inizio settembre, sul terreno di gioco di Santa Maria Nuova, sul quale sono in corso ulteriori lavori di sistemazione.