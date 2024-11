Prato, striscia positiva interrotta: il Forlì si impone 2-0

Forlì, 3 novembre 2024 - A Forlì si materializza la prima sconfitta del Prato sotto la gestione Mariotti. Dopo tre risultati utili consecutivi, i biancazzurri cedono il passo alla seconda forza del girone di serie D, che nel match valevole per la decima giornata di campionato si impone 2-0, grazie alle reti di Rossi e Campagna. Un ko che allontana ulteriormente la formazione laniera dalle zone nobili della graduatoria.

La cronaca

L'avvio di gara allo stadio "Tullo Morgagni" è estremamente combattuto, con il Prato a farsi vedere maggiormente nell'area avversaria rispetto a quanto non faccia il Forlì. I biancazzurri ci mettono personalità, ma non riescono a creare occasioni degne di nota. Lo stesso d'altronde succede anche ai padroni di casa. L'incontro è bloccato, di certo non spettacolare, visto che le emozioni latitano. Serve un episodio per cambiare le cose ed è quello che si verifica al 35': sugli sviluppi di un angolo battuto da Farinelli, Rossi sovrasta il proprio difensore e di testa trafigge Fantoni. I lanieri abbozzano una reazione, ma senza impensierire la retroguardia dei locali. E così all'intervallo il risultato sorride al Forlì. In avvio di ripresa Mariotti inserisce Marigosu per Rossi. Il Forlì comincia con due azioni interessati, ma concluse con tiri ampiamente lontani dallo specchio della porta difesa da Fantoni. La compagine laniera prova a prendere in mano il possesso palla, ma mancano concretezza e precisione negli ultimi e decisivi metri. Cambi da una parte e dall'altra: mister Ceglia manda dentro Drudi e Petrelli, mentre sul fronte biancazzurro tocca a Diana e Romairone, quest'ultimo al posto di Galliani, per uno schieramento ultra offensivo con tre punte oltre a Marigosu. La musica tuttavia non cambia: il Prato fatica tremendamente a calciare verso la porta del Forlì, che dal canto suo si difende in maniera ordinata. I rifornimenti agli attaccanti ospiti non arrivano e neanche l'ultimo disperato assalto va a buon fine. Anzi, sul calcio d'angolo in favore di Remedi e compagni che anticipa il triplice fischio dell'arbitro e che vede anche Fantoni nell'area rivale, Campagna recupera palla ai danni di Limberti, si invola verso la metà campo del Prato e con la porta sguarnita firma senza problemi il definitivo 2-0.

Il tabellino

Forlì - Prato 2-0

Forlì (4-3-3): Martelli; Mandrelli, Sbardella, Saporetti, Visani (dall'80' Graziani); Rossi, Eleonori (dal 60' Drudi), Campagna; Lilli, Okitokandjo (dal 67' Petrelli), Farinelli. A disposizione: Zamagni, Gaiola, Valentini, Barbatosta, Ghetti, Berto. All. Ceglia (Miramari squalificato).

Prato (3-5-2): Fantoni; Galliani (dal 72' Romairone), Conson, Girgi (dal 61' Diana); Giusti, Marino, Remedi, Rossi (dal 46' Marigosu), Limberti; Magazzù, Barbuti. A disposizione: Ricco, De Ferdinando, Sepe, Perugi, Preci, Scarafoni. All. Mariotti.

Arbitro: Andrea Precipe di Tivoli, coadiuvato dagli assistenti Paolo Camilli e Lorenzo Cagiola di Roma 1.

Note: ammoniti Magazzù e Galliani. Recupero 2' pt, 4' st.

Marcatori: Rossi al 35', Campagna al 94'.