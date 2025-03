Forlì-Ravenna, caos nella prevendita online. Stadio, ai tifosi biancorossi biglietti da lunedì

Cambia l’organizzazione della prevendita per i tifosi, in vista del big match tra Forlì e Ravenna di domenica 23 marzo (ore 14.30) tra le due formazioni che si stanno contendendo il primo posto e la conseguente promozione in serie C.

Giovedì, dopo la riunione organizzativa svolta in Questura e in ottemperanza alla decisione dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, con la presenza dei due club, si erano stabilite le modalità di prevendita dei tagliandi online: ai tifosi ospiti 879 posti della gradinata del Morgagni lato monte. Tagliandi ‘bruciati’, dai residenti in provincia di Ravenna, nel breve volgere di 44 minuti. I restanti 2571 posti – sui 3450 della capienza totale –, dovevano essere disponibili esclusivamente per i residenti in provincia di Forlì-Cesena.

Ma – ha fatto sapere ieri la Questura di Forlì – "alcuni tifosi residenti in provincia di Ravenna sono riusciti ad acquistare, per un problema tecnico di gestione del sistema, il tagliando nel settore della gradinata locali. Per questo motivo, la prevendita mediante il circuito ‘Vivaticket’ è stata sospesa e non sarà più riattivata ed i biglietti acquisitati dai residenti in provincia di Ravenna vengono annullati". Stando a fonti della Questura, i biglietti da annullare sono circa 40. L’intervento è stato necessario perché, altrimenti, l’errore della piattaforma digitale avrebbe portato gomito a gomito tifosi giallorossi e biancorossi.

Nel pomeriggio del big match, quindi, potranno presentarsi ai cancelli dello stadio solamente i possessori del tagliando, che è nominativo e non si può cedere, esibendo un documento d’identità valido. Nessuno potrà venire senza biglietto, anche perché domenica 23 marzo il botteghino del Morgagni resterà chiuso.

Alla luce di quanto accaduto, ieri pomeriggio la società di viale Roma ha comunicato come cambia la prevendita, che si svolgerà presso la biglietteria di viale Roma. Questo riguarda solo i residenti in provincia di Forlì-Cesena: i posti in vendita sono quelli della tribuna e della gradinata lato via Emilia. La biglietteria apre oggi e il prossimo sabato dalle 9.30 alle 12.30. Poi da lunedì a venerdì della settimana prossima dalle 15 alle 18.30.

I prezzi: tribuna centrale 25 euro, laterale 20, gradinata 15. Anche se gli abbonamenti non valgono (il club ha disposto la ‘giornata biancorossa’), coloro che hanno sottoscritto la tessera stagionale hanno comunque diritto a prezzi scontati, purché acquistino il biglietto entro venerdì 21: tribuna centrale a 20 euro, laterale 15, gradinata 15.

La Questura ha preannunciato che, per ragioni di sicurezza, il giorno della partita saranno disposte modifiche alla viabilità lungo viale Roma, via Campo di Marte, viale Spazzoli, con il coinvolgimento delle vie limitrofe allo stadio. Indicativamente i divieti scatteranno dalle 13 (ma saranno comunicati nei prossimi giorni).

Come per tutte le altre gare esterne della squadra giallorossa, anche la super sfida sarà trasmessa in diretta tv da TeleRomagna, oppure in streaming. Una decisione importante per evitare un’eccessiva ‘pressione’ sullo stadio, soprattutto per chi avrebbe dovuto muoversi da Ravenna. Per i fans biancorossi, invece, è in ogni caso un’occasione da non mancare.