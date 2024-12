Forlì-San Marino: sfida decisiva al Morgagni per il primato in classifica

Il lanciatissimo Forlì di mister Alessandro Miramari gioca domani (14.30) l’ultimo match casalingo del 2024 ospitando allo stadio Morgagni il San Marino. Nella partita coi biancoazzurri del Titano i biancorossi sono chiamati a portare a cinque il filotto di successi, dopo le vittorie a suon di gol ai danni di Sasso Marconi, Tuttocuoio, Piacenza e Pistoiese. Dodici punti che hanno consentito ai galletti di effettuare il controsorpasso sul Ravenna e di agganciare in testa alla classifica l’ex lepre solitaria Tau Altopascio.

Il match di domani, tra l’altro, riveste un’importanza maggiore tenendo conto che in contemporanea si giocherà un Lentigione-Ravenna, due delle più dirette inseguitrici.

Il San Marino sbarca a Forlì dopo tre incontri nei quali ha conquistato un solo punto, col magro 0-0 casalingo col fanalino Sammaurese, portato a casa nel mezzo ai due ko subiti in casa di Pistoiese (1-0) e Imolese (2-1). Risultati che hanno relegato la squadra sul penultimo gradino della classifica, con 12 punti, a braccetto col Fiorenzuola.

Sulla panchina dei sammarinesi, da metà ottobre, siede Oberdan Biagioni, ex tecnico di Olbia e Messina e affezionato al modulo 3-5-2, che ha preso il posto dell’esonerato Emanuel Cascione. In questi giorni la società è corsa ai ripari, col diesse Daniele Deoma, tesserando tre nuovi attaccanti che potrebbero esordire allo stadio Morgagni. Dall’Ostia Mare è arrivato Davide Di Francesco, classe 2001 scuola Juventus, con un curriculum di 88 presenze in serie C (8 reti) con Campobasso, Fano, Guidonia e Teramo, mentre dal Chieti è stata prelevata l’ala Gabriele Gibilterra (2000), ex Albissola in serie C, Foggia, Siena e Ghiviborgo in D. A disposizione di mister Biagioni anche la punta liberiana Abubaka Morris Passewe, proveniente dall’Avezzano.

Modesto il rendimento del San Marino nelle gare lontano da casa: 4 punti, un unico blitz (3-4 in casa della Cittadella Vis Modena) e un pareggio (0-0) in casa del Tuttocuoio, a fronte di ben sei sconfitte. Modesto anche il rendimento del reparto avanzato con 12 reti, tre delle quali segnate da Alessio Arcopinto, centrocampista scuola Sassuolo, tesserato dal Treviso. Decisamente allegra la difesa della squadra che, con 24 reti incassate, figura al terzultimo posto del gruppo D.

Ad affrontare i biancorossi saranno gli ex difensori del Forlì Gianluca Maggioli, anno scorso 23 volte in campo con tre gol, e Filippo Fabbri, 29 gettoni in D nella stagione 2020-21. Sul fronte opposto l’ex è il centrocampista Edoardo Eleonori, anno scorso coi biancoazzurri, oltre al portiere di riserva Edoardo Colombo, che è l’estremo difensore della nazionale dei titani.

Partendo dal 1967-68 Forlì e San Marino hanno incrociato le loro strade in 24 match con un bilancio di dieci vittorie del Forlì contro sei sconfitte. Per la gara di domani Miramari, recuperato Lilli, dovrà fare a meno del solo Rossi, espulso domenica dalla panchina.