Forlì sfida il Tuttocuoio: obiettivo serie C al Morgagni

Quint’ultima tappa per il Forlì del concorso a premi che mette in palio la serie C. La truppa biancorossa di mister Alessandro Miramari domani alle 15, affronta allo stadio Morgagni il Tuttocuoio con l’intenzione di allungare il record di nove vittorie consecutive stabilito, domenica scorsa, contro il Sasso Marconi. Il match, qualora la striscia di vittorie arrivi in doppia cifra, potrebbe avvicinare i galletti all’obiettivo finale qualora il Ravenna non centrasse i tre punti sul campo del Tau Altopascio quarto in classifica.

Il Tuttocuoio, con 38 punti, veleggia nel bel mezzo della classifica, con sei tranquillizzanti, ma non ancora definitive, lunghezze di vantaggio sulle sabbie mobili della zona playout. Sulla panchina del club neroverde Aldo Firicano, confermato dopo il successo di anno scorso nel campionato d’Eccellenza e abbonato al 3-5-2. L’allenatore, dieci anni fa, nel campionato di serie C 2014/15, non riuscì ad evitare la retrocessione in serie D dei galletti, da lui guidati nella seconda parte della stagione. Molto più luminosa la carriera di Firicano quale difensore in serie A, con 274 match e 12 reti, in dieci campionati divisi tra Cagliari e Fiorentina; 23 gettoni, con due gol, anche nelle coppe europee.

Discreto il bottino nelle gare lontane da casa per la squadra di Ponte a Egola, in provincia di Pistoia: cinque vittore e due pareggi a fronte di sette sconfitte. Con 29 reti segnate il Tuttocuoio non vanta un reparto avanzato particolarmente produttivo al quale, però, hanno contribuito quindici elementi diversi. Il più prolifico, con cinque reti, è il promettente 22enne Gabriele Massaro, seriamente infortunatosi a fine dicembre e tuttora in fase di recupero. Con tre reti il ventunenne Filippo Di Natale, figlio d’arte di Antonio ex affilatissima punta dell’Udinese (209 reti in serie A) e della Nazionale (11 volte a segno).

La squadra toscana è reduce dalla sconfitta interna (0-1) patita per mano della Zenith Prato che ha interrotto un buon momento iniziato con il 2-0 sull’United Riccione e il pareggio esterno sul campo del San Marino (4-4). Nel match d’andata i galletti s’imposero 1-3 grazie alle reti di Campagna, Petrelli e Okitokandjo.

Fondato nel 1957, il Tuttocuoio ha disputato quattro campionati di serie C tra il 2013 e il 2017. Nella storia dei match tra Forlì e le due squadre si sono affrontate, tra serie C e D, in quattro campionati con un bilancio complessivo leggermente favorevole al Forlì con quattro vittorie, un pareggio e tre sconfitte.

Per la fondamentale partita di domani mister Alessandro Miramari avrà nuovamente a disposizione i difensori Marco Falasca e Giacomo Graziani, entrambi recuperati dai rispettivi malanni e l’attaccante Fabrizio Lilli che ha scontato il turno di squalifica. Out, al contrario, il terzino Matteo Valmori, espulso domenica scorsa a Sasso Marconi e appiedato per un turno dal Giudice Sportivo, nonché l’estremo Edoardo Colombo infortunatosi in un match con la nazionale di San Marino.