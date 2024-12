Forlì sfida la Pistoiese: scontro decisivo in Serie C

E adesso la prova del nove. Dopo la scorpacciata di 12 gol rifilati, nell’ordine, a Sasso Marconi, Tuttocuoio e Piacenza, domani il lanciatissimo Forlì è chiamato a continuare la corsa sul campo della Pistoiese.

L’undici orange, come noto risorto dalle sue ceneri dopo il fallimento della scorsa stagione grazie all’acquisizione (senza pagar dazio) del titolo sportivo della (fu) Aglianese, sta recuperando posizioni.

Partita coi favori del pronostico la squadra toscana ha avuto una partenza stentata che, a inizio novembre, ha portato all’esonero di mister Domenico Giacomarro. Il diesse della Pistoiese Massimo Taibi, ex portiere di Milan, Manchester Utd ed Atalanta, ha chiamato in panchina Alberto Villa, tecnico affezionato al 3-5-2, che sta invertendo l’andamento della stagione.

Dopo 14 giornate la squadra è risalita in quinta posizione con 25 punti, a 5 dal Forlì. Negli ultimi due match ha battuto San Marino (1-0) e Zenith Prato (1-3). Di tutto rispetto il ruolino di marcia nelle partite interne, allo stadio Melani, con cinque vittorie consecutive, ottenute dopo il ko 1-2 alla seconda giornata con la Cittadella; tra queste gli 1-0 con Ravenna e Piacenza.

Nella partita di cartello di domani l’allenatore toscano dovrà fare a meno del promettente attaccante Samuele Diodato, classe 2005 in prestito dall’Empoli, out assieme a Bertolo, Donida, Kharmoud e all’ex centravanti biancorosso Tascini (15 reti la stagione scorsa, in D, col Trestina). Ci sarà Greselin, alla ricerca della prima rete dopo i 10 gol segnati in biancorosso l’anno passato.

Non eccezionale il rendimento dell’attacco: 18 le reti, di cui 5 messe a segno da Claudio Sparecello, ex attaccante di Trapani in B e Padova, Reggina, Teramo e Siena in C. Meglio ha fatto il reparto difensivo, il quarto del girone con 10 reti subite, delle quali solo tre in casa.

La Pistoiese, fondata nel 1921, vanta nel suo curriculum due campionati nella massima serie (1928-29 e 1980-81) e ben 23 stagioni in B. Tra i giocatori più importanti che hanno vestito l’arancione i portieri Lido Vieri (Inter) e Marco Roccati (Forlì, Bologna, Fiorentina), il difensore di Inter e nazionale Mauro Bellugi e il centrocampista campione del mondo Beppe Dossena.

Partendo dal 1936-37 Forlì e Pistoiese si sono affrontate in 14 campionati, escludendo quello di anno scorso nel quale le due vittorie biancorosse sono state annullate per il grave ritiro dei toscani: undici in serie C e tre in quarta serie. Il bilancio complessivo è favorevole alla Pistoiese grazie a 14 vittorie e 6 pareggi a fronte di 8 successi dei galletti.

Domani mister Alessandro Miramari potrà nuovamente contare sul rientro del difensore Masini e, probabilmente, su Luca Lombardi, anche se ancora a corto di preparazione, del quale ieri la società ha annunciato ufficialmente il tesseramento. Out Rossi, Lilli, Merlonghi e Lupatelli. La partita sarà tramessa in diretta sulla pagina Facebook della Pistoiese.