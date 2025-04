Forlì supera Tuttocuoio 3-1 e consolida il primato in classifica

FORLÌ3TUTTOCUOIO1FORLÌ (3-4-3): Martelli; Mandrelli (42’ st Drudi), Sbardella, Saporetti, Falasca; Campagna (1’ st Petrelli), Menarini (25’ st Rossi), Gaiola; Macrì (40’ st Lilli), Trombetta, Farinelli (29’ st Lombardi). A disp.: Zamagni, Motti, Graziani, Berto. All.: Miramari. TUTTOCUOIO (5-3-2): Carcani; Lorenzini (39’ st Benericetti), Severi, Bardini, Veron, Haka; Centonze (25’ st Casari), Del Rosso, Sansaro (34’ st Di Natale); Massaro (34’ st Russo), Boiga. A disp.: Sinagra, Fiscella, Forte. All.: Firicano. Arbitro: Raineri di Como. Marcatori: 1’ pt Boiga, 43’ pt Trombetta; 22’ st Macrì, 38’ st Petrelli. Espulso: 44’ pt Trombetta.

PONTE A EGOLA - Il Tuttocuoio ha fatto soffrire la capolista Forlì, ma alla fine ha dovuto cedere alla superiorità della prima della classe, che col 3-1 di ieri ha allungato a +7 sul Ravenna (fermato sull’1-1 ad Altopascio) mettendo più di una seria ipoteca per il passaggio in Serie C.

I neroverdi di Firicano invece incassano la seconda sconfitta di fila e adesso nelle 4 partite che restano da giocare devono gestire i 5 punti di vantaggio sulla zona play out, dove sta lo Zenith Prato, anche se i neopromossi pratesi dovrebbero andare incontro ad una penalizzazione per aver schierato irregolarmente un giocatore in gare precedenti. Era iniziata comunque nel migliore dei modi per il Tuttocuoio, che dopo neppure 1’ era andato in vantaggio grazie ad una punizione dal limite di Boiga che ha spiazzato Martelli complice la deviazione della barriera. I pontaegolesi hanno tenuto sotto controllo il match, non si sono lasciati schiacciare, ma un paio di minuti prima del tè hanno subito il pari: Macrì ha scambiato con Mandelli e messo in area per Trombetta che ha battuto Carcani sul palo più vicino. Il rosso diretto allo stesso Trombetta (fallo di reazione) e la bravura di Martelli nell’evitare la rete di Massaro dopo 10’ della ripresa aveva fatto illudere il Tuttocuoio, ma poi il Forlì è salito in cattedra e nel cuore della frazione ha ribaltato il punteggio con una punizione all’incrocio di Macrì.

Poi nel finale è stato il neo entrato Petrelli a spegnere ogni sogno di rimonta per i neroverdi. Risultati 30a giornata: Vis Modena-Progresso 1-1, Corticella-Lentigione 0-4, Forlì-Tuttocuoio 3-1, San Marino-Pistoiese 2-1, Tau-Ravenna 1-1, Riccione-Sasso Marconi 0-3, Zenith Prato-Prato 0-0, Fiorenzuola-Sammaurese 1-0, Imolese-Piacenza (ieri alle 20). Classifica: Forlì punti 75, Ravenna 68, Tau e Pistoiese 58, Lentigione 55, Imolese 42*, Vis Modena 40, Prato 39, Tuttocuoio 38, Sasso Marconi 35, Piacenza 34*, Zenith Prato 33, Corticella 32, San Marino 31, Sammaurese 24, Fiorenzuola e Riccione 22 (*una gara in meno). s.l.