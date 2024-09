Forlì, tris e alta quota nel mirino. Ma col Corticella è sfida da brividi

Il ritorno al Morgagni dopo due scorribande vittoriose in trasferta è in programma domani alle 15, quando il Forlì affronterà il recente passato del proprio mister Alessandro Miramari: il ‘piccolo’ ma temibile Corticella. Secondi in solitudine con 7 punti, alle spalle del sorprendente Tau Altopascio a punteggio pieno (9), i biancorossi sono fermamente intenzionati a dare continuità ai blitz contro United Riccione (1-2) e Zenith Prato (0-3).

Dopo il match d’apertura finito 0-0 con la Sammaurese, derby che presentava tanti ex sulle due sponde, la gara di domani continua sulla stessa falsariga, partendo appunto dall’allenatore bolognese che si è messo in luce negli ultimi tre campionati alla guida del club biancazzurro, col quale ha vinto l’Eccellenza e centrato due finali nei playoff in serie D; il tutto assieme ad alcuni altri ex passati sulla sponda biancorossa.

Anche nella partita di domani fra l’altro, come con la Sammaurese, i galletti si troveranno di fronte una loro bestia nera, che negli ultimi due anni li ha estromessi dalla zona playoff centrando quattro vittorie nelle altrettante partite disputate.

Sulla panchina del Corticella, con l’intento di mantenere la categoria, è arrivato mister Michele Nesi, in precedenza già alla guida in D del Mezzolara, un tecnico che si affida al modulo 4-1-3-2. Nella giovane rosa della squadra emiliana sono stati inseriti: il portiere Matteo Malagoli, classe ’95, proveniente dal Mezzolara; il centrale difensivo Gianluca Zucchini (’95) e il terzino ganese Augustine Ofoasi (’05), entrambi prelevati dal Carpi; il difensore forlivese Giovanni Brighi (’06), proveniente dal Cesena; nel reparto avanzato, poi, sono arrivati il centravanti 25enne Matteo Rizzi, anno scorso nell’Imolese ed a segno già tre volte in questo scorcio di campionato, e la seconda punta Nico Manara, classe 2001, l’anno scorso al Borgosesia e prima, per due stagioni tra il 2021 e il 2023, nel Forlì, con 4 reti e 30 partite giocate.

Dopo le due sconfitte subite con Imolese (2-3) e Piacenza (2-0), il Corticella ha centrato domenica il primo successo piegando 2-0 il San Marino. La società felsinea, fondata nel 1945, disputa quest’anno il suo quarto campionato di serie D, dove è salita dopo una serie di campionati di Promozione ed Eccellenza, dall’avvento dieci anni fa della presidentessa Roberta Bonfiglioli, della famiglia che gestisce l’omonimo stabilimento industriale a Forlì.

Oltre a mister Miramari vestiranno i panni dell’ex il portiere Luca Martelli, il centrocampista Francesco Menarini e l’attaccante Nicola Farinelli, che andranno in campo (in forse però il secondo, uscito acciaccato domenica scorsa) con l’intenzione di non far sconti agli ex compagni di squadra. Per la gara coi bolognesi mister Miramari, che tornerà in panchina dopo una giornata di squalifica, potrà di nuovo contare sul difensore Raffaele Visani (anche lui ha scontato un turno) e probabilmente sull’esperto Mirco Drudi, finora ai box per infortunio.