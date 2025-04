Forlì verso la Serie C, Cittadella sfida Ravenna per i playoff

Nel turno che può regalare al Forlì il ritorno in serie C (la squadra di Miramari è promossa se batte in casa la Pistoiese), tocca alla Cittadella ospitare alle 15 a San Damaso la grande delusa della volata a due tutta romagnola, quel Ravenna che staccato di 7 punti dalla vetta a 3 gare dalla fine e con la Coppa Italia in bacheca, è già certo del 2° posto (+12 sul Tau) e ha la testa proiettata sui playoff. Per i ragazzi di Gori una sfida intrigante in cui festeggiare la salvezza e dare la caccia al sesto posto dell’Imolese che dista 3 punti. "Ci aspetta una partita ricca di stimoli – le parole di Gori – sia per la squadra che per me che sono di Ravenna o gli ex di turno Boccaccini e Guidone. Questa gara arriva in un momento positivo per noi, siamo curiosi di misurarci con quella che, a mio modo di vedere, è la squadra con la rosa più forte del campionato. Mi auguro che non piova e che la partita non sia condizionata dal meteo". Purtroppo la lista degli assenti è ancora unga: mancano gli infortunati Tesa, Fontana, Aldrovandi, Marchetti e Manzotti, in forte dubbio Serra che ha ancora la febbre, verso il recupero Mora, in gruppo ma a mezzo servizio Rovatti dolorante al ginocchio. Nei ravennati out solo Lo Bosco, tornano Onofri e Rossetti ma per la panchina.

Le gare della 15^ di ritorno (ore 15): Progresso-Sammaurese, Fiorenzuola-Lentigione, Corticella-Prato, Tau-Tuttocuoio, Forlì-Pistoiese, San Marino-Imolese, Cittadella-Ravenna, Riccione-Piacenza, Zenith-Sasso.

Classifica Forlì 78, Ravenna 71, Tau 59, Lentigione e Pistoiese 58, Imolese 46, Cittadella 43, Prato e Tuttocuoio 39, Sasso 36, Piacenza e Progresso 35, San Marino 34, Corticella 33, Sammaurese 24, Fiorenzuola e Riccione 22, Zenith (-15) 21.

CITTADELLA (3-5-2): De Fazio; Sabotic, Boccaccini, Fort; Carretti, Osuji, Teresi, Mandelli, Martey; Guidone, Formato. All. Gori

RAVENNA (3-5-2): Fresia; Agnelli, Esposito, Venturini; Milan, Mandorlini, Biagi, Rrapaj, D’Orsi; Di Renzo, Zagrè. All. Marchionni.

Arbitro: Balducci di Empoli