Formigoni sbaglia dal dischetto. E la Portuense deve arrendersi

PETRONIANO: Cocchi, Pierdomenico, Cuppini, Kamga, Canè (13’ pt Fotso), Blandamura, Bologna (1’ st Franceschi), Ezechia, Tonelli (26’ st Cordoni), Cristiani (21’ st Neri), Crisci (30’ st Faggioli). A disposizione: Verardi, Malagoli, Novi, Gamberini. All.: Ronzani.

PORTUENSE: Cattozzo, Gaiani, Mariani, Masiero, Alberi, Taroni, Renzi, Formigoni, Fantoni, Braghiroli (22’ st Simeoni), Rossi. A disposizione: Mertens, Sovrani, Sassoli, Cocchi, Di Domenico, Zappaterra, Baglietti. All.: Loblundo.

Arbitro: Vitale di Bologna.

Reti: 5’ st Cristiani (Pe), 9’ st Tonelli (Pe), 21’ st Braghiroli (Po).

Note: ammoniti: Cocchi (Pe), Gaiani (Po), Renzi (Po), Rossi (Po).

Cade la Portuense sul campo del Petroniano. Primo tempo povero di emozioni, con nessuna occasione da ambedue le parti. Nella ripresa parte meglio il Petroniano, che mette pressione alla difesa ospite dai primi minuti. Prima palla gol passa per i piedi di Cristiani, che però da posizione favorevole non trova lo specchio e spreca. Poco dopo ancora Petroniano: su calcio di punizione battuto da Cordoni svetta più in alto di tutti ancora Cristiani, che con un preciso colpo di testa insacca l’1-0. Raddoppia dopo poco il Petroniano, con il numero 11 Crisci, che dopo una bella azione corale si libera al tiro e da posizione defilata trova l’angolo giusto per bucare Cattozzo. Accorciano le distanze gli ospiti della Portuense al minuto 21, con Braghiroli che infila sotto l’incrocio dei pali un calcio di punizione. Nel finale hanno l’occasione per pareggiarla gli ospiti, quando viene fischiato un calcio di rigore per fallo in area del Petroniano. Dal dischetto si presenta Formigoni, che calcia largo e spreca la palla del possibile pareggio.