Fortezza, la Gardaland del Natale. Qui la casa di Santa Claus . Tour a sorpresa nella selva di luci

Luce che accende un tetto di stelle, si tuffa in cascate luminose, gioca con le istallazioni che ne riflettono lo splendore, si specchia nelle forme di regali giganti dove scattare selfie per fermare un momento di gioia. Luce che rompe l’austerità del Bastione e racconta il grande libro della festa. Città del Natale in costruzione, e cantieri in movimento al Prato e nella parte alta della città: squadre di operai al lavoro, il rumore di martelli e muletti che girano come impazziti tra le casine di legno - quindici a ieri quelle già montate - che prendono forma nell’anello del parco storico. Primo palcoscenico del Natale delle Arti, l’evento dell’anno voluto dal Comune insieme alla Fondazione Intour e la task force di Confcommercio, ormai alle porte. Lo start scatta il 16 novembre in un conto alla rovescia già partito che accende l’euforia dell’attesa.

La Fortezza cambia d’abito e indossa quello del "fortilizio" di Babbo Natale. Un’unica regia, firmata Confevent per sorprendere, affascinare: è un viaggio esclusivo dentro il mondo di Santa Claus che propone appuntamenti e iniziative non solo per i più piccoli. C’è una città in miniatura nelle creazioni in legno dello scultore Antonio Domini: dal Duomo alla Pieve e piazza Grande.

C’è un omaggio all’arte contemporanea con una mostra curata da Fabio Migliorati. Tra le novità un’area food sulla terrazza per gustare con un ritmo slow le specialità dei prodotti tipici e non solo. Per gli amanti delle costruzioni meccanizzate, c’è un tour nel Villaggio Lemax che quest’anno potenzia la sua offerta per i visitatori.

Al centro c’è Babbo Natale che qui allestisce la sua nuova casa, traslocando dal Palazzo di Fraternita che, invece, accoglierà la grande esposizione della Lego con opere da tutto il mondo e riproduzioni dei monumenti più celebri. Un esempio per tutti: le Torri Gemelle di New York in un allestimento particolarissimo con creazioni alte fino a tre metri.

E qui nella Fortezza, Babbo Natale ha "scolpito" il suo trono incastonato tra le rocce: qui l’incontro con i bambini, la foto ricordo e la dedica nel murales della Casa di Santa Claus. Non solo: c’è l’area dedicata alle letterine che i più piccoli potranno scrivere e poi spedire dall’Ufficcio Postale dedicato. Spazio al gioco con i colori e il Truccabimbi per trasformarsi in un elfo.

Ci sarà un’area speciale Candy, dove "tuffarsi" tra caramelle e dolcetti. Tra le iniziative più gettonate, la Libreria magica: portando un volume già letto se ne riceve uno in regalo dai solerti elfi. Iniziativa pensata per valorizzare la lettura tra i più piccoli e realizzata in collaborazione con la Biblioteca. La luce guida il viaggio nella Fortezza delle meraviglie: ottocentomilla luci a Led animeranno il tunnel che porta alla parte superiore del Bastione e il labirinto di pacchi regalo luminosi creato nell’ovale verde.

Torna il Planetario ma in una versione "strong": nuova cupola avveniristica, nuovi video per ammirare la bellezza dell’universo, con spettacoli da 15 minuti in programma ogni mezzora.

Unica nel suo genere anche l’esposizione di Alberi di Natale, realizzata da Alessandro Ricci Artist che decorerà tutti gli abeti che renderanno la festa in Fortezza un’emozione unica. Per ora l’anteprima di una Città del divertimento che fa volare Arezzo nell’Olimpo dei grandi eventi nazionali.