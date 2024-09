Fortis-Rondinella che sfida. Affrico, trasferta a rischio

Scatta il campionato con 10 fiorentine e la Sestese inserita da sola nel girone A, le altre nel girone B. Tanti gli allenatori debuttanti: Fabrizio Polloni (Sestese), Ilic Lelli (Fortis), Marco Villagatti (Affrico) e Andrea Lampredi (Lanciotto Campi). Ecco il programma alle ore 15.

Girone A Cuoiopelli-Sestese (arbitro Lachi di Siena). Non utilizzabili Belli e Dianda, Manganiello (nella foto) in dubbio.

Girone B Antella -Signa (arbitro Tavassi di Tivoli). Subito un big-match da non perdere con l’Antella quasi al completo, Signa senza Coppola. Baldaccio Bruni-Affrico (arbitro Mascelloni di Grosseto). Ad Anghiari l’Affrico di Villagatti è privo di Tamburini e Burzagli. Castiglionese-Grassina (arbitro Giovannini di Prato). Fra i rossoverdi Mazzanti e Caschetto sono ancora out. Fortis Juventus-Rondinella (arbitro Fioravanti di Firenze). La Fortis di Lelli priva solo di Baggiani squalificato, ospiti senza Gorfini e Mazzolli; tesserato Vieri Di Blasio cl. 2002, centrocampista ex Figline e San Donato. Sulle maglie della Rondinella aggiunto un altro sponsor: Lievito Cunsulting. Lastrigiana-Sinalunghese (arbitro Zmau di Prato). Gambadori deve rinunciare a Borselli, Sarti e Innocenti. Scandicci-Foiano (arbitro Carnevali di Prato). La squadra di Claudio Ventrice che debutta a San Casciano è senza Saccardi. V. Mazzola-Lanciotto (arbitro Ferrara di Piombino). Per i campigiani di Lampredi c’è subito un grosso ostacolo da superare.

G. Puleri