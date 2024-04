Forza e Coraggio cede su rigore. Però non meritava la sconfitta

Serra Riccò

SERRA RICCO’: Scatolini, Stabile, Robotti, Gattulli, Panepinto (88’ Traverso), Vignolo, Preti, Ymeri, Francesia Berta (90’ Ranasinghe), Curabba, Placido (65’ Salvini). A disp. Stralla, Guidotti, Garibaldi, Spallarossa, Stradi, Canovi. All. Repetti.

FORZA E CORAGGIO: Calzetta, Ratti, Lucaccini, Fall (55’ Belloni), Bernuzzi, Imperatrice, Larcombe, Benassi, Frolla, Lorenzini, Bonini (83’ Capasso). A disp. Calanda. All. Sora.

Arbitro: Masini di Genova (assistenti Benou di Genova e Chamchi O. di Savona).

Marcatori: 45’ Curabba (rig.).

SERRA RICCO’ – Si conferma un’annata veramente sfortunata per la Forza e Coraggio che subisce l’ennesima sconfitta in una stagione da dimenticare che l’ha vista retrocedere in Promozione. Ma stavolta va sottolineato i graziotti non meritavano assolutamente di perdere infatti nella ventisettesima giornata dell’Eccellenza escono ingiustamente battuti per 1-0 da Serra Riccò. Il risultato come premesso non rispecchia l’andamento di una brutta partita giocata prevalentemente a centrocampo da due squadre che si sono equivalse in un confronto che si sarebbe dovuto chiudere sullo 0-0 per esprimere i valori espressi in campo dalle due compagini apparse in difficoltà e poco propositive. Decide al 45’ un rigore di Curabba assegnato a causa di un fallo in area di Fall su Preti.

Nella ripresa la squadra delle Grazie cerca di reagire e pervenire al pareggio che avrebbe meritato ma esercita soltanto un prevalenza territoriale anche se sterile. Per le ‘furie rosse’ è la sesta sconfitta consecutiva che li mantiene così all’ultimo posto in classifica. Da notare comunque l’emergenza a cui ha dovuto sopperire il mister Stefano Sora che era privo di numerosi giocatori, come purtroppo ultimamente sta accadendo sempre più spesso, presentandosi con soli quattordici elementi. Genovesi che, invece, restano in zona play-out ed agganciano la Voltrese al dodicesimo posto.

P.G.