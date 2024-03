Forza e Coraggio regge un tempo. Poi è travolta dal Campomorone

Campomorone

6

Forza e Coraggio

1

CAMPOMORONE SANT’OLCESE: Moraglio, Galluccio, Puddu, Franchi, Fontana, Tona, Fossati,Trabacca, Marzi, Fassone, Fabbri. (A disp. Rainone, Minasso, Patrone, Bravo, Bugli, Molinari, Consoli, Canepa, Tavaroli). All. Alessi.

FORZA E CORAGGIO: Calzetta, Ratti, Capasso, Belloni, Imperatrice, Bernuzzi, Nuredini (63’ Bonini), Benassi, Frolla, Lorenzini, Lucaccini. (A disp. Bagnoli). All. Sora.

Arbitro: Gardella di Chiavari (assistenti Bondi di Genova e Toro di Chiavari).

Reti: 15’ e 45’ Galluccio, 23’ Trabacca, 42’ Lorenzini, 47’ Marzì, 61’ Fabbri, 86’ Fontana,

GENOVA – Debutto amaro per il nuovo allenatore della Forza e Coraggio Stefano Sora (proveniente dalle giovanili del San Marco Avenza, con trascorsi da calciatore professionista con Pro Vercelli e Carrarese) arrivato al posto di Matteo Gassani dimissionario già da due settimane. I graziotti perdono con un tennistico 6-1 sul campo del Campomorone e sono praticamente condannati alla retrocessione in Promozione, quando mancano solo quattro partite alla fine del campionato di Eccellenza. A tenere ancora vive le speranze dei graziotti resta ormai soltanto la matematica.

Team delle Grazie sempre in emergenza per l’assenza di numerosi giocatori dato che si è presentato con soli tredici giocatori a referto. Il match resta in equilibrio per un tempo: sblocca al 15’ Galluccio di testa da pochi passi. Al 23’ il raddoppio di Trabacca con un gran tiro al volo. Al 42’ accorcia le distanze Lorenzini con una spettacolare conclusione a girare. Al 45’ il tris di Galluccio che fa doppietta di testa. Rete contestata dalle ‘furie rosse’ in quanto sembrerebbe che la palla non avesse oltrepassato completamente la linea di porta. Al 47’ il poker di Marzì che finalizza un’azione corale genovese. Al 61’ il 5-1 di Fabbri in sospetta posizione di fuorigioco. All’86’ il definitivo 6-1 di Fontana di testa.

P.G.