Forza e Coraggio regge un tempo. Poi il Pietra Ligure si scatena

PIETRA LIGURE: Vernice, Andreetto, Lufi, Ayalas, Insolito G. (63’ Insolito A.), Puddu (73’ Franco), Dominici, Rovere, Anich (80’ Mehmetaj), Sancinito (63’ Odasso), Varaldo (80’ Pescio). A disp. Duberti, Bolia, Guaraglia, Gasco. All. Cocco.

FORZA E CORAGGIO: Cima, Ratti (65’ Larcombe), Mosti (65’ Bonini), Bigini (80’ Capasso), Bagnoli, Bernuzzi, Lorenzini, Benassi, Frolla (73’ Braida), Fredriksson, Lucaccini. A disp. Costa. All. Gassani.

Arbitro: Sandri della Spezia (assistenti Amadei e Torrero di Genova).

Marcatori: 22’ Lufi, 47’ p.t. Andreetto, 57’ Anich, 60’ e 62’ Insolito G., 85’ Insolito A.

PIETRA LIGURE – Troppe assenze per la Forza e Coraggio che perde con un tennistico 6-0 a Pietra Ligure nella 18ª giornata dell’Eccellenza. Graziotti che reggono il confronto solo nel primo tempo per poi crollare nella ripresa. Equipe di Matteo Gassani che parte forte ed al 13’ è pericolosa con Ratti, smarcato da Lorenzini, che impegna Vernice. Al 16’ provvidenziale respinta di Rovere su gran botta di Lucaccini. Un minuto dopo Lorenzini va via in velocità e serve Fredriksson che calcia di prima mandando fuori di un nulla. Al 20’ Cima è attento su conclusione dalla distanza di Dominici. Poco dopo al 21’ ancora Cima mette in corner una potente conclusione di Gian Marco Insolito. Dall’angolo susseguente calciato da Sancinito al 22’ segna Lufi di testa portando in vantaggio i locali. Al 30’ Vernice para un tiro a girare di Lorenzini. Al 42’ è bravo Cima su tiro di Rovere servito da Gian Marco Insolito. Al 44’ Lorenzini colpisce la traversa con una spettacolare conclusione. Nei minuti di recupero del 1° tempo al 47’ il raddoppio di Andreetto in tap-in ed al 48’ una splendida punizione di Lorenzini esce di pochissimo. Al 57’ il tris di Anich che finalizza una pregevole azione di contropiede. Al 60’ il poker di Gian Marco Insolito che approfitta di un errore in disimpegno di Mosti. Due minuti dopo Gian Marco Insolito, smarcato da Anich, fa doppietta siglando il 5-0. All’85’ il definitivo 6-0 del neoentrato Antonio Gabriele Insolito a tu per tu col portiere.

P.G.