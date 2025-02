Francis all'allenamento di D'Angelo: “Continuate su questa strada”

La Spezia, 18 febbraio 2025 - Ad accogliere Hristov e compagni, nella prima seduta settimanale per le Aquile di mister Luca D'Angelo, il neo vicepresidente e Founder di Fc32 Group, Paul Francis.

Questo pomeriggio gli aquiotti sui terreni del Comunale di Follo hanno iniziato a preparare la sfida in programma domenica pomeriggio contro il Catanzaro, in un Picco che si prepara a vivere un'altra domenica da tutto esaurito.

Francis, alla prima visita ufficiale in riva al Golfo dei Poeti dopo l'acquisizione del club avvenuta il 7 febbraio, era accompagnato dall'amministratore delegato, Andrea Gazzoli, dal neo consigliere Federico Mari e dal direttore sportivo Stefano Melissano.

Dopo essersi intrattenuto a lungo con mister D'Angelo ed aver fatto conoscenza con lo staff tecnico e il personale presente nelle strutture di Follo, spazio ad un saluto all'intera squadra aquilotta, prima dell'inizio della seduta di allenamento, osservata con grande attenzione e partecipazione dal vicepresidente australiano, che al termine della stessa ha lasciato il centro sportivo per recarsi nella sede di via Melara, dove ha avuto modo di conoscere per la prima volta i dipendenti del club.

Introdotto dall'a.d. Andrea Gazzoli, il vicepresidente aquilotto ha voluto salutare così la squadra che lavora dietro le quinte del club: “Essere qui oggi è per me una grande emozione – le parole di Paul Francis ai dipendenti aquilotti – . Quelle appena trascorse, sono state tre settimane molto intense, ma ora finalmente sono qui con voi e ne sono davvero felice. Questo club sta vivendo una stagione fantastica e il merito è di tutte le parti coinvolte, pertanto posso solo dirvi di continuare sulla strada che avete intrapreso e io cercherò di aiutarvi laddove sarà necessario, ma non ho alcuna intenzione di intaccare in alcun modo questa magica atmosfera. Ci attendono dodici partite, c’è la possibilità di scrivere un capitolo importante della storia di questo club, pertanto posso solo dirvi di continuare così e ringraziarvi per quello che avete fatto e state facendo per il bene dello Spezia”.