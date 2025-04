Fratres Perignano batte Viareggio Calcio 2-1 e conquista la salvezza diretta

FRATRES PERIGNANO 2 VIAREGGIO CALCIO 1

FRATRES PERIGNANO: Serafini, Meucci, Brisciani, Gamba, Ricci, Lucaccini, Badalassi (24’st Mariani), Zocco, Cutroneo, Misseri (14’st Passerotti), Taraj. All. Fanani.

VIAREGGIO CALCIO: Manfrendi, Morandini, Bertelli, Bianchi(32’st Del Testa), Ricci, Lippi(6’st Ferroku), Belluomini C., Ferrarese, Belluomini T.(14’st Barsotti), Baracchini(29ì’st Giannecchini), Goh(37’st Macellusi). All. Bonini.

Arbitro: Monti di Firenze.

Marcatori: 23’ pt Taraj, 40’pt Baracchini, 4’st Badalassi.

PERIGNANO – Grande soddisfazione ma soprattutto festa nello spogliatoio rossoblù e tra gli sportivi perignanesi presenti all’ultima e decisiva partita di campionato. Contro il Viareggio una vittoria cercata e voluta che ha consentito ai Fratres Perignano di guadagnarsi direttamente la salvezza senza passare dai play out di fine torneo. "Pochi avrebbero scommesso sulla nostra salvezza diretta – dice il ds perignanese Ragoni a fine partita – viste le tante assenze che ci stavano perseguitando.. ma la squadra ha saputo reagire con un finale di campionato da incorniciare con tre vittorie nelle ultime tre partite. Sono risultati che ci hanno permesso di evitare meritatamente i play out che sarebbero stati comunque una lotteria e un rischio. Un grazie a tutto il gruppo". La partita ha visto subito la squadra di casa prendere le redini del gioco e al 23’ è riuscita a portarsi in vantaggio con un gol realizzato da Taraj. Nel finale di tempo il Viareggio fa vedere di esserci e, al 40’, in contropiede agguanta il pareggio con il gol di Baracchini. Inizia la ripresa e i Fratres si riportano in avanti con uno spunto di Badalassi, al 4’, che porta al gol del raddoppio. Una volta in vantaggio la compagine di mister Fanani non accenna a diminuire la pressione sulla difesa ospite e così facendo riesce a condurre in porto non solo una meritata vittoria ma anche la certezza della raggiunta salvezza diretta con festa finale.

Pietro Mattonai