Fratres, un po’ di rammarico. Il pari muove la classifica

FRATRES PERIGNANO0MASSESE0

FRATRES PERIGNANO: Serafini, Ricci, Bresciani, Gamba, Genovali, Lucaccini, Meucci, Misseri (23’ st Regoli), Taraj (32’ st Cutroneo), Viola, Rossi. All. Fanani.MASSESE: Cozzolino, Bartolomei, Quilici, Brizzi, Favret, Andrei, Lorenzini (42’ st Lazzini), Mariani, Buffa, Anich (22’ st Costanzo), Ferrari. All. Pisciotta.Arbitro: Pisano di Ercolano.

Perignano – Al triplice fischio finale dell’arbitro è risultato di parità, a reti bianche, tra i locali rossoblù e la Massese. Un pareggio per i Fratres Perignano che però fa muovere la sua classifica e porta a quattro la striscia di risultati positivi. Tutto questo a dimostrazione che la squadra di mister Fanani sta attraversando un buon momento e che in ogni partita lotta e gioca fino in fondo le sue carte. In avvio di partita la squadra ospite mette alla prova la difesa perignanese che però reagisce e si fa valere, ma è soprattutto il forte vento ad ostacolare in tante occasioni il gioco. Passando i minuti la squadra dei Fratres alza il suo baricentro e, con Lucaccini e Rossi, riesce a creare occasioni pericolose per la porta avversaria. Si va al riposo sullo zero a zero che da proprio ma giusta visione di una partita molto equilibrata. Nella ripresa prende maggiore consistenza il predominio territoriale dei rossoblù locali ma tutto questo non si concretizza in realizzazioni che cambierebbero il volto della partita. Nel finale di partita arriva la più grossa occasione da gol per la squadra perignanese. Questa capita sui piedi di Cutroneo, entrato alla mezz’ora, reduce da una forzata assenza per infortunio, ma, anche in questo caso, la retroguardia bianconera chiude bene sull’attaccante rossoblù e sventa la ghiotta occasione. Contro una Massese piena di giocatori talentuosi il pareggio finale non è certo da buttare, anche se rimane il rammarico, per i Fratres di aver costruito una grande mole di gioco senza essere riusciti, con un pizzico di cinismo in più, ad arrivare al gol.

Pietro Mattonai