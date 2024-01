Frenata Comacchiese. Non riesce il colpaccio

comacchiese

0

osteria grande

1

COMACCHIESE: Farinelli, Grassi (66’ Fantinuoli), Rizzo, De Angelis, Alberi, Marcolini, Centonze K., Neffati, Tedeschi, Marongiu, Negri (80’ Luciani). A disp. Fogli, Carli, Folegatti, Centonze M., De Giorgi, Bushi, Fantini. Allenatore: Matteo Bresciani

OSTERIA GRANDE: Leoni, Bruni, Gabrielli, Tanzania, Mazza, Osmani, Cavini (85’ Luppi), Carboni, Spitz (70’ Serra), Grazioso (87’ Longo), Teglia. A disp.: Canova, Masoudi, Cavazzini, Nerzu Lito, Vignudelli, Fantilli. Allenatore: Vito Melotti.

Arbitro: Orlando di Modena.

Marcatori: 33’ Teglia

Note: ammoniti Marongiu, Negri e Grassi.

A una Comacchiese un po’ arruffona non riesce l’impresa di rallentare la corsa della capoclassifica Osteria Grande. Di fronte a un pubblico particolarmente partecipe e numeroso a dispetto della temperatura rigida, ai biancoblù basta la sola rete di Teglia alla mezz’ora del primo tempo per sbrigare la pratica. Eppure i padroni di casa partono con il giusto piglio nel primo quarto d’ora, con conclusione alta di poco di Neffati al 14’ e un contropiede non concretizzato un minuto dopo. Poi al 31’ il primo segnale di pericolo, con disimpegno errato di Neffati che consente a Grazioso di prendere il palo.

Al 33’ arriva, infatti, la rete decisiva: filtrante di Grazioso per Teglia, che scarta il portiere e infila in rete facendo passare la sfera tra Farinelli e il palo. Al 37’ rete annullata a Marongiu, parsa regolare dalla tribuna, ma il direttore di gara aveva fischiato già prima della marcatura. Nella ripresa i padroni di casa cercano con forza, ma anche con le idee confuse, la rete del pari. Al 47’ conclusione dal limite di Centonze K., che termina comoda tra le braccia di Leoni. Poi tocca a Farinelli che si fa trovare pronto su diagonale di Carboni.

Al 55’ il rigore ospite per fallo ingenuo della difesa di casa: Grazioso si presenta sul dischetto, ma Farinelli para esaltando il pubblico di casa. Le occasioni migliori per i locali arrivano negli ultimi minuti. All’89’ punizione dalla trequarti da posizione defilata a sinistra, batte Marongiu e la palla è respinta coi pugni dall’estremo difensore biancoblù.

Nei minuti di recupero apertura di Centonze K. (nella foto), in area, ci arriva di testa sotto porta, De Angelis, ma la sfera finisce alta. Si chiude con la seconda sconfitta interna consecutiva degli uomini affidati per l’occasione a Matteo Bresciani, vista l’indisponibilità di mister Mauro Bresciani, fermato dall’infleunza, lagunari che dopo la sosta natalizia hanno fatto registrare una decisa flessione.

Cinzia Boccaccini