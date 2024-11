Frenata per il Montevarchi. Lelli ripreso sul più bello

F. FOLIGNO

2

MONTEVARCHI

2

F. Foligno (4-3-3): Tognetti; Santarelli, Nuti, Schiaroli, Mancini; Brevi (70’ Di Cato), Ceccuzzi, Panaioli (61’ Settimi); Khribech, Tomassini, Calderini (77’ Pupo Posada). All. Manni.

Montevarchi (4-2-3-1): Testoni; Artini, Ficini, Martinelli, Ciofi (92’ Casagni); Sesti, Saltalamacchia; Boncompagni (75’ Zhupa), Picchi (86’ Borgia), Orlandi; Priore (56’ Carcani).

All. Lelli (squalificato, in panchina Adami).

Arbitro : Iheukwumere Dell’Aquila.

Reti : 33’ Picchi, 36’ Tomassini, 55’ Ciofi, 85’ Khribech.

Note: spettatori 250. Ammoniti: Ceccuzzi, Priori, Panaioli, Mancini, Settimi, Zhupa, Artini, Borgia. Angoli: 7-6.

FOLIGNO – L’Aquila Montervachi spaventa l’Acf Foligno. L’undici toscano una delle migliori squadre ammirate al ‘Blasone’ per due volte in vantaggio, proprio nei minuti finali quando stava assaporando il colpaccio ha subito il pareggio. Successo che il Montevarchi avrebbe meritato per l’organizzazione del gioco , il palleggio, la dinamicità e la grande personalità di una squadra giovanissima e brava a praticare un calcio propositivo capace di creare difficoltà a chiunque avversario. Anche alla Acf Foligno. Ieri in giornata, riuscendo alla fine un sofferto pareggio che gli consente di allungare a sei la strisca positiva. Una giornata non certo brillante per l’Acf che ha sofferto la grande mole di gioco, incapace di arginare le ficcanti ripartenze che in più di una circostanza hanno creato affanno ai padroni di casa che solo nei minuti finali sono riusciti ad agguantare un prezioso pareggio. Montevarchi che fin dall’avvio è riuscito a prendere in mano le sorti della gara, grazie al movimento corale a tutto campo degli ospiti che al 33’, dopo che l’ex Schiaroli aveva di poco concluso sopra la trasversale, i toscani complice una ingenuità collettiva della retroguardia folignate, ne approfitta Picchi che trova il vantaggio. Tre giro di lancette è l’Acf a conclusione di una mischia con Tomassini riporta l’equilibrio. Chi in avvio dei secondi 45 minuti si aspettava il risveglio dei padroni è rimasto deluso perché al 10’ Ciofi firma il nuovo vantaggio toscano. Senza più niente da perdere Manni mette in campo Di Cato e Pupo Posada e proprio quest’ultimo in grande spolvero da una azione scodella la sfera in area Khribech si fa trovare nel posto giusto al momento giusto per siglare il 2-2 finale.

Carlo Luccioni