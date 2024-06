Frignani a Sant’Agostino. Schiavon, addio ufficiale

Affare fatto nella trattativa per portare a Sant’Agostino Samuele Frignani, una mezzala del 2004 con i piedi buoni, proveniente dal Granamica di Davide Marchini. Niente da fare invece per Giulio Karapici, che ha scelto il Mezzolara. E’ ufficiale l’addio di Eros Schiavon, che ha messo in cima alle priorità andare ad allenare rispetto a giocare. Nel frattempo in casa ramarra si è accesa la spia dell’allarme: il club ramarro è in ballottaggio con lo Zola Predosa per essere inserito nel girone A di Eccellenza, se ne saprà di più tra un paio di settimane. In Promozione è molto attivo sul mercato il Masi Torello Voghiera, che si è rafforzato con Boschin del Cavezzo, ha confermato i talentini Chiossi, Faggioli, Toffano e punta forte anche su Maione. In arrivo dal San Felice il laterale sinistro Riccardo Tosse, 21 anni. Per la porta tutto fatto per Broccoli della Portuense e Peverati dell’Ostellatese, un giovane interessante che si è messo in luce nel recente torneo di Gallo. La Centese consolida lo staff tecnico, va in questa direzione la conferma di Nicola Cappabianca alla direzione generale, ruolo che andrà a ricoprire per il quarto anno consecutivo. La sua nomina tende a rafforzare l’importanza del settore giovanile biancazzurro, sempre più fiore all’occhiello del movimento e fucina di tanti giovani talenti. La squadra si radunerà il 5 agosto, il primo impegno di Coppa sarà il 25 agosto, mentre il campionato prenderà il via il 1° di settembre. Il Mesola ha confermato Pittaluga ed è il quarto anno consecutivo in riva al Po, ma perde il centrale difensivo Manari e il guizzante Mirontsev, che andranno a giocare nel vicino Veneto. Dopo la sofferta salvezza ottenuta nello spareggio play out nel derby con l’Argentana, il Santa Maria Codifiume ha deciso di dar corso a un profondo rinnovamento. Così si spiegano le partenze di Sarto, Mazzoni e Foschini, finiti alla corte di Fantuzzi al Molinella, del portiere Felletti Morelli al Consandolo, dell’esperto difensore Zanca e di bomber Darraji. Sono arrivati per contro i portieri Muto e Lazzari dal Bando, l’attaccante De Cristoforo, Frignani, Bragiotto e Marvelli dalla Poggese. Inoltre Gamboni e Vaccari dalla Fiessese e dall’Ospitalese ecco Fuoco.

Franco Vanini