Fucecchio all’esame Pro. Certaldo, trasferta ostica

Anticipo di lusso oggi per il Fucecchio, che apre la nona giornata del girone A di Eccellenza ospitando al Corsini la Pro Livorno Sorgenti. I labronici infatti finora hanno perso una sola gara e con 15 punti sono in piena zona play-off a cinque lunghezze dalla vetta. Gli uomini di Targetti, alla seconda panchina dopo il suo ritorno in bianconero, sono invece quartultimi a quota 6 e sono ancora alla ricerca del primo successo casalingo della stagione. Detto che il Fucecchio dovrà fare a meno a centrocampo dello squalificato Malanchi, i precedenti sorridono ai bianconeri che hanno vinto 7 degli ultimi 11 incroci contro la Pro Livorno, perdendo però le due sfide più recenti della scorsa stagione.

Trasferta decisamente complicata poi per il Certaldo, che domani alla stessa ora andrà a far visita alla capolista Camaiore. I versiliesi sono l’unica squadra ancora imbattuta con 3 vittorie in altrettante uscite casalinghe e quasi 3 reti esatte di media a partita con 20 centri in 8 gare. Dal canto loro i viola valdelsani stanno attraversando un momento difficile con 5 sconfitte consecutive senza riuscire a segnare. Infine, torna al Molino del Ponte di Baccaiano il Montespertoli che sempre domani alle 14.30 è pronto a ricevere la visita del Mobilieri Ponsacco. Un altro scontro diretto dopo gli ultimi due vinti in casa con il Pontebuggianese e domenica scorsa a Certaldo. I rossoblu ospiti inseguono infatti a sole 3 lunghezze di distanza e fuori casa hanno perso soltanto una volta.

Simone Cioni