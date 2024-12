Fucecchio-Cuoiopelli. Bianconeri strabordanti nel derby. Niente da fare per Fogli e compagni

FUCECCHIO

4

CUOIOPELLI

0

FUCECCHIO: Del Bino, Orsucci, Arapi, Lecceti, Malanchi, Ghelardoni, Taddei, Mariani, Rigirozzo, Geniotal, Sciapi; a disposizione Rocchi, Bellini, Cenci, Banti, Berhoxha, Iaia, Piccirilli, Gjoni, Shllaku. Allenatore Claudio Targetti.

CUOIOPELLI: Fogli, Tuzi, Bocini, Burato, Covino (46’ Innocenti), Porcellini, Hanxhari, Tassi (70’ Vannuzzi), Turini (60’ Pinna), Campo (60’ Cavallini), Rocco (46’ Maglio); a disposizione Pannocchia, Arrigucci, Mancini. Allenatore Gabriele Andrei.

Arbitro: Alfieri di Nola (assistenti Cerofolini e Renzoni di Arezzo).

Marcatori: 7’ Rigirozzo, 29’ Malanchi, 47’ e 65’ Sciapi.

Note: ammoniti Rocco e Tuzi della Cuoiopelli.

FUCECCHIO – Niente da fare per la Cuoiopelli nel derby al Corsini contro il Fucecchio. I biancorossi di Francesco D’Addario (ieri squalificato, al suo posto in panchina Andrei) subiscono una brutta sconfitta dai bianconeri nella partita di campanile quest’anno sottotono per le posizioni in classifica delle due compagini (Fucecchio con 14 punti grazie ai tre conquistati ieri, appena sopra la zona play out e Cuoiopelli ultima con soli quattro punti) rispetto ai match sentitissimi degli anni scorsi.

La vittoria di ieri mette il Fucecchio nelle condizioni, psicologiche, di cominciare a salire la classifica. Mentre la Cuoio non si sblocca e resta inchiodata all’ultimo posto, con i punti di distacco dalla penultima posizione che salgono a sei per la vittoria del Certaldo. Una gara senza storia. Il Fucecchio segna due gol per tempo. La sblocca Rigirozzo al 7’ dopo un bel triangolo in area con Sciapi. Al 28’ i bianconeri raddoppiano grazie a una splendida conclusione dalla distanza di Malanchi. I biancorossi di Santa Croce provano a reagire, ma non pungono più di tanto dalle parti di Del Bino.

Nella ripresa D’Addario manda dentro Innocenti e Maglio al posto di Covino e Rocco. Ma il tris di Sciapi al secondo della seconda frazione tarpa definitivamente le ali alla giovanissima compagine di Santa Croce. E il Fucecchio gioca sul velluto. Al 65’ Sciapi chiude definitivamente il derby con il secondo gol personale.