Fucecchio festeggia . Battuto lo Sporting Cecina

Fucecchio 3

Sporting Cecina 1

FUCECCHIO: Fiaschi, Orsucci, Arapi, Lecceti, Malanchi, Iommazzo, Cenci, Mariani, Rigirozzo (75’ Meani), Geniotal, Sciapi. All: Targetti

SPORTING CECINA: Cappellini, Fiorentini, Fiorini, Ghilli, Startari, Lorenzini, Brizzi, Diagne, Skerma, Rovini, Lika (65’ El Falahi, 81’ OLivotto). All: Miano

Arbitro: Fatticcioni di Carrara

Reti: 3’ e 60’ Sciapi; 19’ Mariani; 80’ Brizzi

Note: Espulso Diagne (S) al 70’ per doppia ammonizione

FUCECCHIO – Natale con il sorriso per il Fucecchio, che si impone al Corsini sul quotato Sporting Cecina e potrà trascorrere queste feste quattro punti sopra la zona retrocessione. Su un campo molto pesante per la pioggia, i bianconeri impiegano appena 3 minuti per passare in vantaggio grazie a bomber Sciapi, lesto ad approfittare di un corto retropassaggio di Brizzi. Gli ospiti colpiscono un palo con Ghilli e il Fucecchio raddoppia al 19’ con Mariani, ottimamente servito dallo stesso Sciapi, che in avvio di ripresa cala il tris, su invito di Geniotal, trovando il suo decimo centro stagionale. Il Cecina resta in dieci, ma riesce ad accorciare le distanze con Brizzi, bravo ad infilarsi in area su un cross dalla destra. Il Fucecchio si abbassa e il Cecina colpisce anche una traversa, ma nel finale lo stesso Sciapi manca due volte in contropiede il poker legittimando il successo bianconero.

Simone Cioni