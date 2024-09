Fucecchio-Montespertoli. Un derby agguerrito ma senza vincitori

Fucecchio

FUCECCHIO: Del Bino, Ghelardoni, Orsucci, Lecceti, Malanchi, Nannetti (75’ Cenci), Taddei, Mariani, Mancini (70’ Geniotal), Agostini (75’ Badalassi), Sciapi. A disp. Rocchi, Pagni, Melani, Tiozzo, Cardini, Brotini. All. Dell Agnello Lorenzo.

MONTESPERTOLI: Biotti, Fiaschi, Liberati, Trapassi, Calonaci, Pecci (72’ Conti), Rosi, Marcacci (67’ Anichini), Vangi (80’ Corradi), Maltomini, Gasparri. A disp.: Romano, Biagi, Conti M., Lensi, Mangani, Biliotti, Lotti. All. Sarti Luigi.

Arbitro: Macca di Pisa.

Reti: 50’ Vangi; 85’ Geniotal.

Note: ammoniti Taddei e Malanchi per il Fucecchio e Marcacci per il Montespertoli.

FUCECCHIO – Un punto a testa al Corsini tra due squadre, i bianconeri locali e il Montespertoli, ancora a caccia del primo successo in campionato. Avvio di gara favorevole agli ospiti, che per venti minuti tengono in mano il pallino del gioco ma senza creare grattacapi dalle parti di Del Bino. Nella seconda parte della prima frazione escono invece i padroni di casa, che si fanno più propositivi.

Sciapi ha un paio di buone occasioni, ma è sfortunato nelle conclusioni. Si va quindi al riposo a reti bianche e al rientro dagli spogliatoi le due compagini appaiono decisamente contratte, più preoccupate di non sbagliare che di produrre gioco. Poi, quasi dal nulla ecco il vantaggio del Montespertoli con l’esperto attaccante Vangi, lesto a ribadire in rete una respinta della traversa. Decisiva nell’azione una incomprensione all’interno della difesa di mister Dell’Agnello. Una volta in vantaggio il team di Sarti bada a chiudere con determinazione tutti gli spazi e il Fucecchio, pur, spingendo non trova varchi per colpire. Almeno fino all’85’ quando Mariani allarga a destra per Taddei, cross di prima intenzione sul secondo per Badalassi, che è bravo a servire a rimorchio l’accorrente Geniotal, il quale con una rasoiata a pelo d’erba non lascia scampo a Biotti. Splendida la conclusione del giovane centrocampista ex Juniores.

Simone Cioni