Fuori casa. Niente da fare per i Mobilieri. Sestese in grande spolvero

SESTESE 2 MOBILIERI PONSACCO 1

SESTESE: Giuntini, Matteo G., Pisaniello, Pisaneschi (46’ Matteo L.) Biondi, Cirillo, Dianda, Safina (55’ Casati), Berti (85’ Manganiello), Ciotola (60’ Robi), Ermini (73’ Piccini) A disp.: Fantini, Cucinotta, Sarr, Gori. All.: Polloni.

MOBILIERI PONSACCO: Lampignano, Gemignani, Marinai (67’ Regoli), Burato, Di Giulio (46’ Crecchi) Mancini, Volpi (76’ Pini), Borselli, Andreotti, Pallecchi (92’ Binelli), Fischer (60’ Marrocco) A disp.: Campinotti, Imbrenda, Pisani, Pini, Morana. All.: Tocchini.

Arbitro: Lachi di Siena.

Marcatori: 50’ Berti, 87’ Pini, 91’ Cirillo.

Note: spettatori 150. Angoli: 5-3. Ammoniti: Biondi, Casati, Marinai, Di Giulio, Volpi, Pallecchi.

SESTO FIORENTINO – Niente da fare per la Mobilieri Ponsacco che di fronte ad una Sestese in grande spolvero anche per il successo conquistato nella finale regionale di Coppa Italia, la squadra di Tocchini non gli è rimasto altro che prenderne atto. La squadra ospite gioca solo un buon primo tempo creando difficoltà alla difesa fiorentina che in un paio di affondi ha palesato le fatiche di mercoledì in Coppa. Nella ripresa l’allenatore rossoblù di casa ha operato qualche variazione tattica inserendo forze fresche in campo che hanno dato subito i frutti. Al 50’ il centravanti Berti raccoglie un cross dalla sinistra e calcia una forte tiro con palla che s’infila sotto l’incrocio dei pali. Gli ospiti provano a reagire con un paio di affondi portati da Andreotti e Borselli, finiti fuori di poco. Il Ponsacco insiste e viene premiato all’87 di Pini con il gol che riapre la partita. La Sestese non ci sta, riparte a testa basso e al 91’ provano l’ultimo assalto per scardinare la porta di Lampignano (un ex) e ci riescono con Cirillo. Il Ponsacco prova l’ultimo assalto alla porta di Giuntini, ma non c’è più tempo. Il triplice fischio protocolla il 2-1 per i padroni di casa.

G. Puleri