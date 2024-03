Futsal A2: a Terni finisce 5-4. La Dozzese si è persa: quinto stop di fila

La Dozzese Futsal è in caduta libera. Sul campo di Terni la squadra di Leonardo Vanni ha perso la sua quinta partita consecutiva, uno stop che fa scivolare i gialloblù al quarto posto dopo la vittoria del Bologna Fc sul Real Fabrica Roma. In terra umbra i dozzesi ci hanno provato in tutte le maniere, la capolista è stata più lucida nei momenti cruciali e si è imposta 5-4. Nel prossimo turno la Dozzese affronterà in casa proprio il Bologna: sarà una partita da non sbagliare.

Le gare: Bologna-Real Fabrica Roma 6-1, Buldog Lucreia-Olimpia Regium 0-4, Prato-Atlante Grosseto 1-1, Roma 3Z Hostory-Potenza Picena 3-4.

La classifica: Unicusano Terni 44; Olimpia Regium 35; Bologna FC 30; Dozzese Futsal 28; Potenza Picena 24; Russi 23; Roma 3Z History e Real Fabrica Roma 16; Atlante Grosseto 14; Buldog Lucrezia 13; Prato 11.