Futsal a2: domani. L’Imolese di Vanni cerca continuità

Prima trasferta dell’anno per l’Imolese Futsal, la squadra di Leonardo Vanni domani alle ore 15 giocherà al PalaPanzini di Senigallia con l’Audax Sant’Angelo. In terra marchigiana ci saranno in palio punti pesanti, i gialloblù proveranno a dare continuità alla vittoria con il Real Rieti.

I padroni di casa sono ultimi in graduatoria insieme al Pontedera e hanno bisogno di risalire la classifica per mettersi in una posizione più tranquilla. L’Imolese alla Cavina è una squadra che ha grandi margini di miglioramento e può dire la sua crescendo e portando a casa punti da ogni campo. Guai però a sottovalutare l’avversario di domani pomeriggio.