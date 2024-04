Futsal A2: i playoff. La Dozzese batte il Bologna con Drago

DOZZESE FUTSAL

1

BOLOGNA FC

0

DOZZESE FUTSAL: Sangiorgi, Fanile, Lefons, Creaco Drago, Badahi, De Lollis, Conti, Kakà, Bussi, Viggiani, Vasile. All. Vanni.

BOLOGNA FC: Paciaroni, Signorini, Guandeline, De Vecchi, Petrella, Pritoni, Praciano, Hassane, Ansaolini, Cavina, Radesco, Anselmo. All. Carobbi.

Arbtiri: Acella e Quartaronello.

Reti: 15’pt Drago.

Note: ammoniti Anselmo, Cavina, Conti, De Lollis, Hassane, Paciaroni, Lefons, Guandeline.

La prima partita di playoff si è chiusa con un solo gol che ha permesso alla Dozzese Futsal di aggiudicarsi il primo round.

Alla palestra Cavina è andato in scena un derby tosto, intenso, anche spigoloso con cinque pali totali, tre per gli ospiti e due per i padroni di casa.

Ad avere la meglio è stata la squadra di mister Vanni grazie a una rete segnata da Drago a cinque minuti dall’intervallo.

Nella ripresa occasioni da una parte e dall’altra ma risultato immutato.

Si torna in campo venerdì sera (ore 20.45 al PalaSavena), l’1-0 maturato alla Cavina tiene la qualificazione in bilico con le due squadre che adesso hanno il 50 per cento di possibilità di passare il turno e affrontare così poi la vincente di Olimpia Regium-Potenza Picena.

a. m.