Futsal A2: ore 18. L’Imolese aspetta il Real per ripartire

Dopo quasi un mese di sosta, l’Imolese Futsal tornerà in campo alla palestra Cavina, i rossoblù alle ore 18 giocheranno con il Real Rieti. La squadra di Leonardo Vanni è reduce dal turno di riposo e dalla sosta natalizia, un lungo periodo di inattività servito allo staff tecnico per recuperare gli acciacchi di alcuni giocatori, e rimetterne in forma altri. Il primo ostacolo è il Real Rieti, attualmente gli ospiti hanno due punti in più di Imola e l’obiettivo è quello di mettere la freccia in graduatoria vincendo lo scontro diretto della Cavina. In questo girone di ritorno i punti valgono doppio, l’Imolese deve conquistare la permanenza in categoria. Le altre gare: Atlante Grosseto-Grifoni, Futsal Pontedera-Audax Sant’Angelo, Potenza Picena-Prato, Real Fabrica Roma-Buldog Lucrezia, riposa Russi.

La classifica: Real Fabrica Roma 28; Russi 24; Buldog Lucrezia 19; Atlante Grosseto 15; Real Rieti 13; Grifoni 12; Imolese 11; Futsal Pontedera e Potenza Picena 7; Audax Sant’Angelo 4.