Futsal B femminile. La Virtus dà l’assalto alla vetta sul campo dell’Hurricane

Prova a dare l’assalto alla vetta questo pomeriggio (calcio d’inizio alle 16) la Virtus Romagna. Per l’ultima del girone di andata, alle biancorosse spetta la trasferta a Mareno di Piave, a due passi dalle prime montagne venete sul campo dell’Hurricane capolista. Con una vittoria le riminesi avrebbero la possibilità di scavaltare in classifica le avversarie di giornata e prendersi la vetta. Un’occasione che la Virtus non vuole farsi scappare, dopo le vittorie delle ultime settimane che hanno permesso alla squadra biancorossa di scalare posizioni. Del big match di giornata proverà ad approfittarne l’Atletico Chiaravalle impegnato sul campo del Cus Pisa.

Futsal B femminile. Girone B (9ª giornata): Circolo lavoratori Terni-Infinity, Cus Pisa-Atletico Chiaravalle, Hurricane-Virtus Romagna, Real Grisignano-Bo Ca Junior. A riposo lo Scandicci.

Classifica: Hurricane 18; Virtus Romagna 16; Atletico Chiaravalle 15; Scandicci 14; Infinity 9; Real Grisignano, Bo Ca Junior 7; Cus Pisa 4; Circolo lavoratori Terni 1.