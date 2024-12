Futsal B femminile. La Virtus Romagna chiude il 2024 al primo posto in classifica

La Virtus Romagna chiude al meglio questo 2024, con tre punti in campionato che le consentono di finire il girone di andata al primo posto. Una vittoria arrivata proprio sulle rivali del Futsal Hurricane, che vengono dunque superate in classifica al fotofinish. Le romagnole, con un sofferto e pesante 2-1 ottenuto in trasferta, si aggiudicano così il titolo di campionesse d’inverno.

In più, pochi giorni dopo la sfida al vertice del campionato, le virtussine sono tornate in campo, questa volta per il recupero del primo turno di Coppa che le ha viste sfidare, nuovamente in trasferta, il Real Grisignano. Le giocatrici di Pierini, con forse ancora qualche scoria nelle gambe dall’impegno precedente, hanno ottenuto comunque un buon 2-2. Si chiude dunque al meglio questo anno per la società romagnola, che adesso con ancora più stimoli ed entusiasmo è pronta ad affrontare il 2025.

"Due trasferte impegnative – dice mister Pierini – Contro l’Hurricane è stata sicuramente una partita sentita vista la classifica e, oggettivamente, abbiamo sbagliato pochissimo. Il sacrificio della squadra è stato massimo, per esempio: Ogara rientrava dopo un lungo stop, Magnanti ha giocato con uno stiramento probabilmente la miglior partita della stagione, De Oliveira ha stretto i denti e anche altre ragazze non erano al top. Abbiamo ottenuto una vittoria che per me vale doppio, per l’abnegazione e per il bel gioco espresso. Sul campo del Grisignano abbiamo pagato un po’ la fatica e non siamo state difensivamente abbastanza attente per vincere la partita. Un risultato che ci servirà per non sbagliare più in determinate situazioni di gioco".

Poi uno sguardo alla classifica è d’obbligo. "Le ragazze meritano il primo posto – dice – si è vista un’evoluzione della squadra partita dopo partita, abbiamo raggiunto un equilibrio tattico e mentale. Il girone di ritorno sarà un’altra storia: le avversarie ci affronteranno con un atteggiamento diverso. Dobbiamo limare ancora dei difetti e recuperare la miglior condizione. Mi aspetto dalle mie giocatrici un atteggiamento maturo ed umile: i conti si fanno alla fine e in un campionato così corto non ci si può permettere passi falsi. Vogliamo mantenere una posizione in classifica alta, difendendo tutto ciò di buono che abbiamo fatto".