Futsal B femminile. Oggi è tempo di derby per le ragazze della Virtus

Tutto pronto per il derby tra Virtus Romagna e Polisportiva 1980, valido per la nona giornata di serie B di futsal femminile. Un match elettrico, diverso dagli altri, che porta con sé un carico emotivo differente. La partita, sfortunatamente per la Virtus, non si potrà giocare al Flaminio per via dell’indisponibilità del palazzetto di casa. Quindi appuntamento alle 16 di questo pomeriggio a Forlì, al PalaMarabini. Le virtussine arrivano a questo appuntamento con il vento in poppa, dato dalla striscia positiva di ben quattro vittorie consecutive e vogliono fare di tutto per proseguire in questo percorso di crescita.

Futsal B femminile. Girone A (9ª giornata): Jasnagora-Infinity, Pero-Athena Sassari, L84 Torino-Mediterranea, Bagnolo-Hurricane, Virtus Romagna-Polisportiva 1980. A riposo il Villaguardia.

Classifica: Mediterranea 21; L84 Torino 18; Pero, Athena Sassari 16; Jasnagora, Virtus Romagna 15; Polisportiva 1980, Infinity 5; Villaguardia 4; Hurricane 1; Bagnolo 0.