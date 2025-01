Futsal B femminile. Sei volte Virtus Romagna e il Bo Ca Junior va al tappeto

Vittoria con sei gol e il secondo posto in classifica. Ma con una gara in meno rispetto alle dirette concorrenti. La Virtus Romagna è tornata in campo dopo il turno di riposo in campionato e lo ha fatto con un’importante vittoria in trasferta per 6-2 sul Boca Junior. Una vittoria ampia, sintomo del buono stato di salute delle romagnole che riprendono immediatamente la corsa al primo posto, ora distante due punti, ma con una partita come dicevamo da recuperare.

"È stata una partita impegnativa – dice Isabella Carta, autrice di una tripletta – soprattutto a livello fisico. Il campo piccolo e le avversarie ci hanno reso difficile imporre il nostro gioco. Sapevamo di dover fare risultato già dal primo tempo e siamo riuscite a farlo chiudendo con un buon parziale a metà gara. Da lì in poi siamo state brave a trovare gli spazi giusti, continuando a giocare nel modo giusto fino alla sirena finale".

Carta si sofferma poi sull’importanza di questa vittoria che, di fatto, permette alle biancorosse di mantenere lo standard della prima parte di campionato. "Dopo la pausa di Matale e la sosta in campionato di settimana scorsa – spiega – era importantissimo ripartire con il piede giusto e ci siamo riuscite. Da qui alla fine ogni partita è una finale e scendiamo in campo con questa consapevolezza. Il nostro unico obbiettivo d’ora in avanti sono i tre punti".

Infine, la virtussina analizza questa stagione. "È sicuramente stata sin qui una stagione positiva, fino ad oggi i risultati sono a nostro favore. Ma adesso arriva la parte più difficile. Abbiamo sfide molto impegnative che ci aspettano contro squadre da non sottovalutare assolutamente". Quindi, occhi aperti e massima concentrazione. "Stiamo lavorando per fare sempre meglio e andare il più lontano possibile – conclude Carta – L’obiettivo è quello di dare il massimo sempre, vedremo poi dove questo nostro impegno e questa nostra dedizione ci porteranno".

Futsal B femminile. Girone B (12ª giornata): Scandicci-Infinity 3-3, Hurricane-Atletico Chiaravalle 1-4, Real Grisignano-Cus Pisa 4-1, Virtus Romagna-Bo ca Junior 6-2. A riposo il Circolo Lavoratori Terni.

Classifica: Atletico Chiaravalle 27; Virtus Romagna 25; Hurricane 24; Scandicci 15; Real Grisignano 14; Infinity 13; Bo ca Junior 11; Cus Pisa 7; Circolo Lavoratori Terni 1.