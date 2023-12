Futsal B femminile. Un primo tempo distratto costa caro alla Virtus Romagna

La Virtus Romagna di mister Massimiliano Spada chiude il 2023 con una sconfitta per 7-3 in casa del Mediterranea, vera schiacciasassi del girone che sin qui in campionato ha sempre vinto. Questa sconfitta, che arriva al termine di una striscia da cinque vittorie consecutive, rende un po’ amara questa chiusura di anno, specialmente perché una sconfitta arrivata al termine di un match dalle due facce. Dopo un primo tempo distratto, che ha permesso al Mediterranea di prendere il largo, le virtussine sono scese in campo con un gran secondo tempo, dove hanno alzato i ritmi e accorciato le distanze.

Futsal B femminile. Girone A (10ª giornata): Polisportiva 1980-Jasnagora 2-4, Mediterranea-Virtus Romagna 7-3, Athena Sassari-L84 Torino 5-2, Hurricane-Villaguardia 6-0, Infinity-Bagnolo 3-1. A riposo il Pero.

Classifica: Mediterranea 27; Jasnagora 21; Pero, Athena Sassari 19; L84 Torino, Virtus Romagna 18; Infinity 8; Hurricane, Polisportiva 1980 5; Villaguardia 4; Bagnolo 1.