Futsal b femminile. Virtus sul campo della ’cenerentola’

Non hanno intenzione di fermarsi le biancorosse della Virtus Romagna. E oggi per la squadra di mister Spada la missione sul campo del Bagnolo ultimo della classe non è davvero impossibile. Le romagnole sono reduci dal largo successo dello scorso turno nello scontro diretto con le sarde dello Jasnagora, mentre le emiliane sono state in campo appena diciannove secondi. Infatti, il match tra Bagnolo e L84 Torino è stato sospeso una settimana fa, dopo il brutto infortunio di una giocatrice della squadra piemontese.

Futsal B femminile. Girone A (16ª giornata): Polisportiva 1980-Mediterranea, Bagnolo-Virtus Romagna, Hurricane-Pero, Infinity-Athena Sassari, Villaguardia-L84 Torino.

Classifica: Mediterranea 42; Pero 34; Athena Sassari 32; Jasnagora 25; L84 Torino, Virtus Romagna 21; Infinity 17; Polisportiva 1980 11; Villaguardia 7; Hurricane 5; Bagnolo 1.