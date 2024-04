Futsal B femminile. Virtus, un punto nel derby per lanciare lo sprint playoff

Dopo il pareggio per 1-1 nel derby contro la Polisportiva 1980 di domenica scorsa, la Virtus Romagna di mister Spada si prepara ora ad affrontare al meglio quest’ultimo stralcio di stagione dove ancora tutto è in gioco.

L’obiettivo di arrivare in zona playoff è ad un passo. Le romagnole, però, nelle due rimanenti giornate di stagione regolare non potranno permettersi passi falsi per arrivare al meglio alla post season che si preannuncia combattuta e per le virtussine anche particolarmente complicata, visti i tanti infortuni che hanno falcidiato la squadra. "Avrei voluto tantissimo giocarlo questo derby – dice Valentina Falcioni ancora fuori per infortunio – I derby vanno sempre giocati per essere vissuti in pieno e quello di domenica è stato un derby da vivere. Molto energico, il loro campo poi è ostico, è un loro punto di forza e il clima che si crea è sempre stimolante". Una gara complicata per le biancorosse. "Perché era un derby e il peso della partita era ulteriormente importante dato che noi ci giocavamo un pezzo dell’accesso ai playoff. Una sfida però anche molto difficile a causa delle condizioni nelle quali siamo arrivate a questo impegno, con tante giocatrici infortunate". Sempre sul derby di domenica scorsa, Falcioni conclude: "Speravamo sicuramente in una vittoria ma questo pareggio ce lo teniamo stretto. Sarebbe potuta arrivare la vittoria per le occasioni create, ma c’è da dire anche che il loro portiere è stato protagonista assoluto". Allargando lo sguardo su questo finale di stagione regolare e, più in generale, sulla stagione nella sua interezza... "Nonostante i tanti, troppi, infortuni, sono comunque soddisfatta. Certo, la classifica non rispecchia totalmente le nostre ambizioni iniziali, ma siamo state bravissime a gestire al meglio le difficoltà, compattandoci. Sono sicura che affronteremo la post season nel migliore dei modi".

Futsal B. Girone A (20ª giornata): Mediterranea-L84 Torino 8-3, Infinity-Jasnagora 0-1, Hurricane-Bagnolo 1-1, Polisportiva 1980-Virtus Romagna 1-1, Athena Sassari-Pero 2-5. A riposo il Villaguardia.

Classifica: Mediterranea 54; Pero 43; Jasnagora 37; Athena Sassari 35; Virtus Romagna 34; L84 Torino 27; Infinity 23; Polisportiva 1980 15; Villaguardia 14; Hurricane 6; Bagnolo 3.