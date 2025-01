Futsal B. Il turno di riposo costa la testa della classifica alla Virtus

Hanno perso la testa della classifica restando a riposo le ragazze della Virtus Romagna che domenica scorsa hanno osservato, come da calendario, il proprio turno di riposo. Ne hanno approfittato Atletico Chiaravalle e Hurricane che hanno battuto rispettivamente Real Grisignano e Infinity. Balzando, così, entrambe al primo posto della classifica, in vantaggio di due punti sulla nuova inseguitrice Virtus Romagna. Prossimo appuntamento, comunque, fissato per domenica al Flaminio quando le biancorosse proveranno a riprendersi la testa del girone B nel match contro il Bo Ca Junior.

Futsal B. Girone B (11ª giornata): Atletico Chiaravalle-Real Grisignano 6-1, Pisa-Circolo Lavoratori Terni 4-1, Infinity-Hurricane 1-3, Bo Ca Junior-Scandicci 3-1. A riposo la Virtus Romagna.

Classifica: Atletico Chiaravalle, Hurricane 24; Virtus Romagna 22; Scandicci 14; Infinity 12; Bo Ca Junior, Real Grisignano 11; Cus Pisa 7; Circolo Lavoratori Terni 1.