Futsal B. La Virtus Romagna lascia tutto in viaggio

Non riescono a tornare dalle Marche nemmeno con un punticino in tasca le ragazze della Virtus Romagna, battute dall’Atletico Chiaravalle (4-2). Gara spigolosa nella quale alla squadra biancorossa non sono bastati i gol realizzati da Falcioni e Carta. Un successo che permette al Chiaravalle proprio di scavalcare le riminesi in classifica e tenere la scia della capolista Hurricane che continua a marciare veloce. Una buona occasione persa per la Virtus che, comunque, avrà tutto il tempo di rifarsi.

Futsal B. Girone B (5ª giornata): Circolo lavoratori Terni-Hurricane 2-4, Atletico Chiaravalle-Virtus Romagna 4-2, Cus Pisa-Scandicci 0-1, Infinity-Bo Ca Junior 1-1. A riposo il Real Grisignano.

Classifica: Hurricane 15; Atletico Chiaravalle 9; Virtus Romagna, Scandicci 7; Real Grisignano, Infinity 6; Cus Pisa 4; Bo ca Junior, Circolo lavoratori Terni 1.